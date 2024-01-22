https://sputniknews.com.tr/20240122/tffden-antalyada-oynanan-rapid-wien-slovacko-maciyla-ilgili-iddialar-hakkinda-aciklama-1079923021.html
TFF'den Antalya'da oynanan Rapid Wien-Slovacko maçıyla ilgili iddialar hakkında açıklama
TFF'den Antalya'da oynanan Rapid Wien-Slovacko maçıyla ilgili iddialar hakkında açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avusturya'nın Rapid Wien ve Çekya'nın Slovacko takımları arasında 18 Ocak Perşembe günü Antalya Belek'te oynanan hazırlık... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T20:45+0300
2024-01-22T20:45+0300
2024-01-22T20:45+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
avusturya
çekya
rapid wien
slovacko
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Antalya Belek'te Rapid Wien ile Slovacko arasında oynanan hazırlık maçını yöneten Türk hakemlerin yasadışı bahis yaptığına yönelik dış basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, hazırlık maçıyla ilgili iki kulüpten ve ülke federasyonlarından TFF'ye herhangi bir izin başvurusu yapılmadığı belirtilerek, şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20240119/-tff-iki-kulup-baskanini-pfdkye-sevk-etti-1079837055.html
avusturya
çekya
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türkiye futbol federasyonu (tff), avusturya, çekya, rapid wien, slovacko
türkiye futbol federasyonu (tff), avusturya, çekya, rapid wien, slovacko
TFF'den Antalya'da oynanan Rapid Wien-Slovacko maçıyla ilgili iddialar hakkında açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avusturya'nın Rapid Wien ve Çekya'nın Slovacko takımları arasında 18 Ocak Perşembe günü Antalya Belek'te oynanan hazırlık maçı ile ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Antalya Belek'te Rapid Wien ile Slovacko arasında oynanan hazırlık maçını yöneten Türk hakemlerin yasadışı bahis yaptığına yönelik dış basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, hazırlık maçıyla ilgili iki kulüpten ve ülke federasyonlarından TFF'ye herhangi bir izin başvurusu yapılmadığı belirtilerek, şöyle denildi:
"TFF'ye ilgili ülke federasyonlarından ve iki kulüpten herhangi bir başvuru yapılmadığından söz konusu müsabaka TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır. Bu nedenle söz konusu müsabaka FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesi Talimatı kapsamı dışında olduğundan, 'onaylanmış hazırlık maçı statüsü' bulunmaması nedeniyle maça TFF tarafından hakem ataması da yapılmamıştır. Yapılan incelemede söz konusu maçı yöneten kişinin, geçerli hakem lisans vizesi olmadığı ve TFF bünyesinde faal olarak hakemlik yapmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu maç ile ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."