https://sputniknews.com.tr/20240122/taliban-yonetimi-dusen-rus-ucagindaki-yaralilarla-2-cenazeyi-kabile-nakletti-1079909323.html

Taliban yönetimi, düşen Rus uçağındaki yaralılarla 2 cenazeyi Kabil'e nakletti

Taliban yönetimi, düşen Rus uçağındaki yaralılarla 2 cenazeyi Kabil'e nakletti

Taliban yönetimine bağlı askeri güçler, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde düşen Rus uçağından yaralı kurtulan 4 kişi ile ölen 2 Rus vatandaşının... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T14:50+0300

2024-01-22T14:50+0300

2024-01-22T14:50+0300

dünya

afganistan

rusya

uçak kazası

rus vatandaşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079909166_0:276:3078:2007_1920x0_80_0_0_dd83ba0ff7a4cfe5fad54cc9e1776c1f.jpg

Taliban yönetimine bağlı askeri güçler, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde düşen Rus uçağından yaralı kurtulan 4 kişi ile ölen 2 kişinin cenazesini başkent Kabil'e nakletti.Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov Sputnik’e yaptığı açıklamada, Anatoliy ve Anna Yevsyukov adlı çiftin Falcon uçağının düşmesi sonucu öldüğünü teyit ederken, Rusya'nın Afganistan Büyükelçiliğinin ailelerine başsağlığı dilediğini aktardı.Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düşen Rus uçağında bulunan kişilerle ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.Mücahid, uçaktakilerin başkent Kabil'e nakledildiğini, Afganistan Sivil Havacılık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı sağlık ekiplerinin, 6 kişiden hayatta kalan 4 kişiye gerekli sağlık hizmetini sunduğunu, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.Mücahid'in paylaştığı görüntülerde, askeri bir helikopterle Kabil'e getirilen kişilerin, sağlık kontrolünden geçirildiği görülüyor.Görüntülerde konuşan bir Taliban yetkilisi, kazada öldüğü tespit edilen 2 kişinin cenazesinin de Kabil'e getirildiğini söyledi.Hindistan uçağı sanılmıştıSöz konusu kazaya dair dün Afgan makamlarından yapılan ilk açıklamada, uçağın Hindistan'a ait yolcu uçağı olduğu ifade edilmişti.Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurmuştu.Ancak Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, düşen uçağın kendilerine ait olmadığını bildirmişti.Daha sonra Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), içindeki 6 kişiyle düşen özel jetin, Rusya'ya kayıtlı olduğunu duyurmuştu.Rosaviatsiya, cumartesi akşamı Tacikistan sınırına yakın bir yerde Afganistan hava sahasındayken bağlantının kesildiği Rusya Federasyonu sivil uçak devlet siciline kayıtlı Falcon 10 model uçağın, radar ekranlarından kaybolduğunu açıklamıştı.Uçağın Gaya (Hindistan) - Taşkent (Özbekistan) - Jukovskiy (Rusya) rotasında charter sağlık hizmeti uçuşu yaptığı belirtilen açıklamada, 4'ü mürettebat, 6 kişiyi taşıyan özel jetin ilk kalkış noktasının Tayland'ın Utapao Havaalanı olduğu kaydedilmişti.Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Badahşan vilayetinde dağlık alana düşen Rus uçağının Kuf Ab ilçesinin Oruzkuh bölgesinde bulunduğunu açıklamış, arama kurtarma ekiplerinin pilot da dahil olmak üzere 4 kişiye sağ ulaştığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240121/afganistanda-dusen-rus-ucagiyla-ilgili-taliban-yonetiminden-ilk-aciklama-geldi-1079871411.html

afganistan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afganistan, rusya, uçak kazası, rus vatandaşı