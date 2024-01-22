https://sputniknews.com.tr/20240122/suriyedeki-abd-uslerine-saldiri-duzenlendi-1079926069.html

Suriye'deki ABD üslerine saldırı düzenlendi

Suriye'deki ABD üslerine saldırı düzenlendi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisine saldırı düzenlendi. 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T23:36+0300

2024-01-22T23:36+0300

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ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı gerçekleştirildi.AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, saldırıda, herhangi bir zayiat olup olmadığı bilinmiyor.ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Haseke ve Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240119/pentagon-irak-ve-suriyede-abd-guclerine-yonelik-toplam-140-saldiri-gerceklestirildi-1079806592.html

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