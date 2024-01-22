https://sputniknews.com.tr/20240122/suriyedeki-abd-uslerine-saldiri-duzenlendi-1079926069.html
Suriye'deki ABD üslerine saldırı düzenlendi
Suriye'deki ABD üslerine saldırı düzenlendi
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisine saldırı düzenlendi. 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T23:36+0300
2024-01-22T23:36+0300
2024-01-22T23:36+0300
dünya
suriye
ortadoğu
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ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı gerçekleştirildi.AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, saldırıda, herhangi bir zayiat olup olmadığı bilinmiyor.ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Haseke ve Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240119/pentagon-irak-ve-suriyede-abd-guclerine-yonelik-toplam-140-saldiri-gerceklestirildi-1079806592.html
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suriye, ortadoğu
Suriye'deki ABD üslerine saldırı düzenlendi
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisine saldırı düzenlendi.
ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı gerçekleştirildi.
AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, saldırıda, herhangi bir zayiat olup olmadığı bilinmiyor.
ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Haseke ve Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.