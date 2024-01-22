https://sputniknews.com.tr/20240122/somali-aciklarinda-kaybolan-abdli-komandolarin-cansiz-bedenleri-bulundu-1079911982.html
Somali açıklarında kaybolan ABD'li komandoların cansız bedenleri bulundu
Somali açıklarında kaybolan ABD'li komandoların cansız bedenleri bulundu
Somali'de operasyon yürüten ABD Donanması'na bağlı 2 askerin bulunması için yürütülen arama çalışmaları sonucunda askerlerin cansız bedenine ulaşıldı. 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T15:38+0300
2024-01-22T15:38+0300
2024-01-22T15:38+0300
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Geçen hafta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Somali açıklarında 'operasyonlar' yürüten donanmada görevli 2 askerin 11 Ocak akşamı denizde kaybolduğunu duyurmuştu.Askerlerin akıbetiyle ilgili yeni bir açıklama yapan CENTCOM, 2 komandonun cansız bedeninin tespit edildiğini duyurdu.Açıklamada, "10 günlük kapsamlı bir aramanın ardından kayıp 2 donanma askerimizin yerinin belirlendiğini ve durumlarının 'ölü' olarak değiştirildiğini üzüntüyle bildiririz" dendi.Kaybolan askerlerin çeşitli görevleri desteklemek üzere ABD 5. Filosu'nun (C5F) operasyon alanında konuşlandırıldığı ve İran'a ait silahları taşıdığı öne sürülen bir gemiye havadan iniş sırasında kayboldukları belirtilmişti.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İki cesur deniz komandomuzu kaybetmenin yası içindeyiz" diyerek, arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20240119/pentagon-irak-ve-suriyede-abd-guclerine-yonelik-toplam-140-saldiri-gerceklestirildi-1079806592.html
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ortadoğu, abd, abd ordusu, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd askeri, somali, afrika
ortadoğu, abd, abd ordusu, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd askeri, somali, afrika
Somali açıklarında kaybolan ABD'li komandoların cansız bedenleri bulundu
Somali'de operasyon yürüten ABD Donanması'na bağlı 2 askerin bulunması için yürütülen arama çalışmaları sonucunda askerlerin cansız bedenine ulaşıldı.
Geçen hafta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Somali açıklarında 'operasyonlar' yürüten donanmada görevli 2 askerin 11 Ocak akşamı denizde kaybolduğunu duyurmuştu.
Askerlerin akıbetiyle ilgili yeni bir açıklama yapan CENTCOM, 2 komandonun cansız bedeninin tespit edildiğini duyurdu.
Açıklamada, "10 günlük kapsamlı bir aramanın ardından kayıp 2 donanma askerimizin yerinin belirlendiğini ve durumlarının 'ölü' olarak değiştirildiğini üzüntüyle bildiririz" dendi.
Kaybolan askerlerin çeşitli görevleri desteklemek üzere ABD 5. Filosu'nun (C5F) operasyon alanında konuşlandırıldığı ve İran'a ait silahları taşıdığı öne sürülen bir gemiye havadan iniş sırasında kayboldukları belirtilmişti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İki cesur deniz komandomuzu kaybetmenin yası içindeyiz" diyerek, arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.