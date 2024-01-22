https://sputniknews.com.tr/20240122/safak-mahmutyazicioglu-cinayetine-iliskin-20-sanikli-davada-karar--1079914293.html
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada karar
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada karar
Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme kararında Mahmutyazıcıoğlu’na ateş eden Kadir... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T16:52+0300
2024-01-22T16:52+0300
2024-01-22T17:12+0300
türkiye
şafak mahmutyazıcıoğlu
son dakika
karar
ece erken
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Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada Kadir Yasak müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.
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şafak mahmutyazıcıoğlu, son dakika, karar, ece erken
şafak mahmutyazıcıoğlu, son dakika, karar, ece erken
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada karar
16:52 22.01.2024 (güncellendi: 17:12 22.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme kararında Mahmutyazıcıoğlu’na ateş eden Kadir Yasak’ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada Kadir Yasak müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.