https://sputniknews.com.tr/20240122/rusya-donetskte-ele-gecirilen-veseloye-koyune-yonelik-operasyonun-detaylarini-paylasti-1079905517.html
Rusya, Donetsk'te ele geçirilen Veseloye köyüne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı
Rusya, Donetsk'te ele geçirilen Veseloye köyüne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Veseloye köyünün özgürleştirilmesi sırasında Hava İndirme Kuvvetleri tarafından Ukrayna ordusunun... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T16:45+0300
2024-01-22T16:45+0300
2024-01-22T16:45+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
rusya savunma bakanlığı
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Operasyon için Ukrayna ordusuna ait mevzilere yönelik yürütülen keşif çalışmalarında hava indirme birliklerinin köyde ve çevresinde düşmanın savunma sistemini, ana müstahkem mevkilerini ve ateşli silahlarını tespit ettiğini belirten bakanlık, "İHA operatörleri taarruz birliklerine havadan eşlik ederek onları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeni keşfedilen ateşli silahlarının yanı sıra hareket güzergahındaki mayınlar konusunda uyardı. Tespit edilen ateşli silahlar, FPV dron ekipleri ve zırhlı grup ateşiyle derhal imha edildi" ifadelerini kullandı.Komuta noktalarına hassas saldırılar düzenleyerek ve ateşli silahları imha ederek düşmanı demoralize eden hava indirme birliklerinin BMD-2 zırhlı aracındaki grubun koruması altında çeşitli yönlerden taarruza geçtiğini anlatan bakanlık, bu sayede Veseloye köyünün Ukraynalı güçlerin elinden alındığını vurguladı.Bakanlık, düşman askerlerinin yaralıları ve ölüleri geride bırakarak kaçtığını aktarırken bazılarının ise silahlarını bırakıp teslim olduğunu kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı, 18 Ocak'ta Veseloye köyünün Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240122/ukrayna-ordusu-donetske-yonelik-saldirilarini-surduruyor-1079904093.html
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Rusya, Donetsk'te ele geçirilen Veseloye köyüne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı
Rusya, Donetsk'te ele geçirilen Veseloye köyüne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı
2024-01-22T16:45+0300
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rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rusya savunma bakanlığı, video
rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rusya savunma bakanlığı, video
Rusya, Donetsk'te ele geçirilen Veseloye köyüne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Veseloye köyünün özgürleştirilmesi sırasında Hava İndirme Kuvvetleri tarafından Ukrayna ordusunun müstahkem mevkisine düzenlenen taarruzun görüntülerini yayınlayarak köyün ele geçirilmesine ilişkin ayrıntıları açıkladı.
Operasyon için Ukrayna ordusuna ait mevzilere yönelik yürütülen keşif çalışmalarında hava indirme birliklerinin köyde ve çevresinde düşmanın savunma sistemini, ana müstahkem mevkilerini ve ateşli silahlarını tespit ettiğini belirten bakanlık, "İHA operatörleri taarruz birliklerine havadan eşlik ederek onları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeni keşfedilen ateşli silahlarının yanı sıra hareket güzergahındaki mayınlar konusunda uyardı. Tespit edilen ateşli silahlar, FPV dron ekipleri ve zırhlı grup ateşiyle derhal imha edildi" ifadelerini kullandı.
Komuta noktalarına hassas saldırılar düzenleyerek ve ateşli silahları imha ederek düşmanı demoralize eden hava indirme birliklerinin BMD-2 zırhlı aracındaki grubun koruması altında çeşitli yönlerden taarruza geçtiğini anlatan bakanlık, bu sayede Veseloye köyünün Ukraynalı güçlerin elinden alındığını vurguladı.
Bakanlık, düşman askerlerinin yaralıları ve ölüleri geride bırakarak kaçtığını aktarırken bazılarının ise silahlarını bırakıp teslim olduğunu kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, 18 Ocak'ta Veseloye köyünün Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.