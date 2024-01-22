https://sputniknews.com.tr/20240122/rusya-donetskte-ele-gecirilen-veseloye-koyune-yonelik-operasyonun-detaylarini-paylasti-1079905517.html

Rusya, Donetsk'te ele geçirilen Veseloye köyüne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı

Rusya, Donetsk'te ele geçirilen Veseloye köyüne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Veseloye köyünün özgürleştirilmesi sırasında Hava İndirme Kuvvetleri tarafından Ukrayna ordusunun... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T16:45+0300

2024-01-22T16:45+0300

2024-01-22T16:45+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

rusya savunma bakanlığı

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Operasyon için Ukrayna ordusuna ait mevzilere yönelik yürütülen keşif çalışmalarında hava indirme birliklerinin köyde ve çevresinde düşmanın savunma sistemini, ana müstahkem mevkilerini ve ateşli silahlarını tespit ettiğini belirten bakanlık, "İHA operatörleri taarruz birliklerine havadan eşlik ederek onları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeni keşfedilen ateşli silahlarının yanı sıra hareket güzergahındaki mayınlar konusunda uyardı. Tespit edilen ateşli silahlar, FPV dron ekipleri ve zırhlı grup ateşiyle derhal imha edildi" ifadelerini kullandı.Komuta noktalarına hassas saldırılar düzenleyerek ve ateşli silahları imha ederek düşmanı demoralize eden hava indirme birliklerinin BMD-2 zırhlı aracındaki grubun koruması altında çeşitli yönlerden taarruza geçtiğini anlatan bakanlık, bu sayede Veseloye köyünün Ukraynalı güçlerin elinden alındığını vurguladı.Bakanlık, düşman askerlerinin yaralıları ve ölüleri geride bırakarak kaçtığını aktarırken bazılarının ise silahlarını bırakıp teslim olduğunu kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı, 18 Ocak'ta Veseloye köyünün Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240122/ukrayna-ordusu-donetske-yonelik-saldirilarini-surduruyor-1079904093.html

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Rusya, Donetsk'te ele geçirilen Veseloye köyüne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı Rusya, Donetsk'te ele geçirilen Veseloye köyüne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı 2024-01-22T16:45+0300 true PT0M53S

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rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rusya savunma bakanlığı, video