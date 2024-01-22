Oyuncak silah havaalanında X-Ray'e takıldı

Yenişehir Havaalanı'nda bulunan 6 yaşındaki çocuk, sırtındaki çantasını X Ray cihazına koyup geçiş yaptı.



Röntgeni çekilen çantanın içerisindeki silahları farkeden polis sistemi durdurup çantayı gözetim altına aldı.



Çanta açıldığında içerisindeki silahların oyuncak olduğunu anlayan görevliler küçük çocuk ile birlikte uzun süre güldüler.