https://sputniknews.com.tr/20240122/oyuncak-silah-havaalaninda-x-raye-takildi-1079900629.html
Oyuncak silah havaalanında X-Ray'e takıldı
Oyuncak silah havaalanında X-Ray'e takıldı
Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki DHM Yenişehir Havaalanı'nda X Ray cihazından geçerken uyarı veren 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkan silahlar polisin... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T11:23+0300
2024-01-22T11:23+0300
2024-01-22T11:23+0300
yaşam
x-ray
bursa
yenişehir
dhm yenişehir havaalanı
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Yenişehir Havaalanı'nda bulunan 6 yaşındaki çocuk, sırtındaki çantasını X Ray cihazına koyup geçiş yaptı.Röntgeni çekilen çantanın içerisindeki silahları farkeden polis sistemi durdurup çantayı gözetim altına aldı.Çanta açıldığında içerisindeki silahların oyuncak olduğunu anlayan görevliler küçük çocuk ile birlikte uzun süre güldüler.
bursa
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x-ray, bursa, yenişehir, dhm yenişehir havaalanı
x-ray, bursa, yenişehir, dhm yenişehir havaalanı
Oyuncak silah havaalanında X-Ray'e takıldı
Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki DHM Yenişehir Havaalanı'nda X Ray cihazından geçerken uyarı veren 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkan silahlar polisin dikkatini çekti.
Yenişehir Havaalanı'nda bulunan 6 yaşındaki çocuk, sırtındaki çantasını X Ray cihazına koyup geçiş yaptı.
Röntgeni çekilen çantanın içerisindeki silahları farkeden polis sistemi durdurup çantayı gözetim altına aldı.
Çanta açıldığında içerisindeki silahların oyuncak olduğunu anlayan görevliler küçük çocuk ile birlikte uzun süre güldüler.