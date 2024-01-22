https://sputniknews.com.tr/20240122/nbade-alperen-sengunden-inanilmaz-oyun-triple-double-yapti--1079900441.html
NBA'de Alperen Şengün'den inanılmaz oyun: Triple double yaptı
NBA'de Alperen Şengün'den inanılmaz oyun: Triple double yaptı
Alperen Şengün'ün triple-double'ına rağmen, Rockets galibiyeti elde edemedi. 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T11:14+0300
2024-01-22T11:14+0300
2024-01-22T11:14+0300
spor
alperen şengün
nba
houston rockets
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NBA'e 6 maçla devam edildi. Rockets'ın Doğu Konferansı lideri Celtics'e kaybettiği mücadelede 24 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle oynayan Alperen Şengün, NBA kariyerinde 3. kez 'triple-double'a imza attı. Sezonun 22. yenilgisini yaşayan Rockets'ta Dillon Brooks 25, Jalen Green 16, Amen Thompson 15 sayı buldu.Konuk takım Celtics'te Kristaps Porzingis 32 ve Derrick White 21 sayı üretti. Bu sezon 33. galibiyetine ulaşan Celtics'te Jaylen Brown ise 13 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı.Jokic'ten 42 sayıBatı Konferansı üçüncüsü Denver Nuggets, deplasmanda Washington Wizards'ı 113-104 mağlup ederek 30. galibiyetini aldı.Nikola Jokic'in 42 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı olduğu Nuggets'ta Michael Porter Jr ve Jamal Murray ise 19'ar sayı kaydetti.Üst üste 4 olmak üzere 35. yenilgisini yaşayan Wizards'ta Kyle Kuzma 17, Daniel Gafford ve Tyus Jones 15'er sayı attı.SonuçlarLos Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 125-114Washington Wizards-Denver Nuggets: 104-113Orlando Magic-Miami Heat: 105-87Houston Rockets-Boston Celtics: 107-116Phoenix Suns-Indiana Pacers: 117-110Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 134-110
https://sputniknews.com.tr/20240121/alperen-sengun-37-sayi-ile-kariyer-rekorunu-kirdi-1079869129.html
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alperen şengün, nba, houston rockets
alperen şengün, nba, houston rockets
NBA'de Alperen Şengün'den inanılmaz oyun: Triple double yaptı
Alperen Şengün'ün triple-double'ına rağmen, Rockets galibiyeti elde edemedi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Rockets'ın Doğu Konferansı lideri Celtics'e kaybettiği mücadelede 24 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle oynayan Alperen Şengün, NBA kariyerinde 3. kez 'triple-double'a imza attı. Sezonun 22. yenilgisini yaşayan Rockets'ta Dillon Brooks 25, Jalen Green 16, Amen Thompson 15 sayı buldu.
Konuk takım Celtics'te Kristaps Porzingis 32 ve Derrick White 21 sayı üretti. Bu sezon 33. galibiyetine ulaşan Celtics'te Jaylen Brown ise 13 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı.
Batı Konferansı üçüncüsü Denver Nuggets, deplasmanda Washington Wizards'ı 113-104 mağlup ederek 30. galibiyetini aldı.
Nikola Jokic'in 42 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı olduğu Nuggets'ta Michael Porter Jr ve Jamal Murray ise 19'ar sayı kaydetti.
Üst üste 4 olmak üzere 35. yenilgisini yaşayan Wizards'ta Kyle Kuzma 17, Daniel Gafford ve Tyus Jones 15'er sayı attı.
Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 125-114
Washington Wizards-Denver Nuggets: 104-113
Orlando Magic-Miami Heat: 105-87
Houston Rockets-Boston Celtics: 107-116
Phoenix Suns-Indiana Pacers: 117-110
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 134-110