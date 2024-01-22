https://sputniknews.com.tr/20240122/milli-muharip-ucak-kaan--1079919005.html
Milli Muharip Uçak KAAN
Milli Muharip Uçak KAAN
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak Kaan’ın ilk uçuşunun yakın zamanda yapılacağını belirterek, '5’inci nesil savaş uçağımız Kaan’ı çok... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T20:23+0300
2024-01-22T20:23+0300
2024-01-22T20:24+0300
multimedya
infografik
savunma sanayii başkanlığı
milli muharip uçak (mmu)
türkiye
uçak
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Yerli ve milli imkanlar ile tasarlanan MMU Kaan, dost unsurlarla, ağ merkezli bir yapıda güvenli veri paylaşımı ve akıllı mühimmatların kullanımı ile her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Kaan Milli Muharip Uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, savunma sanayii başkanlığı, milli muharip uçak (mmu), türkiye, uçak, инфографика
infografik, savunma sanayii başkanlığı, milli muharip uçak (mmu), türkiye, uçak, инфографика
Milli Muharip Uçak KAAN
20:23 22.01.2024 (güncellendi: 20:24 22.01.2024)
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak Kaan’ın ilk uçuşunun yakın zamanda yapılacağını belirterek, '5’inci nesil savaş uçağımız Kaan’ı çok yakın zamanda uçuracağız. 2028 itibarıyla seri üretimi başlayacak' açıklamasını yaptı.
Yerli ve milli imkanlar ile tasarlanan MMU Kaan, dost unsurlarla, ağ merkezli bir yapıda güvenli veri paylaşımı ve akıllı mühimmatların kullanımı ile her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Kaan Milli Muharip Uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.