https://sputniknews.com.tr/20240122/milli-muharip-ucak-kaan--1079919005.html

Milli Muharip Uçak KAAN

Milli Muharip Uçak KAAN

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak Kaan’ın ilk uçuşunun yakın zamanda yapılacağını belirterek, '5’inci nesil savaş uçağımız Kaan’ı çok... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

infografik

savunma sanayii başkanlığı

milli muharip uçak (mmu)

türkiye

uçak

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Yerli ve milli imkanlar ile tasarlanan MMU Kaan, dost unsurlarla, ağ merkezli bir yapıda güvenli veri paylaşımı ve akıllı mühimmatların kullanımı ile her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Kaan Milli Muharip Uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, savunma sanayii başkanlığı, milli muharip uçak (mmu), türkiye, uçak, инфографика