https://sputniknews.com.tr/20240122/kremlin-ukraynanin-donetske-saldirisini-siddetle-kiniyoruz-harekata-devam-edecegiz-1079908649.html

Kremlin: Ukrayna'nın Donetsk'e saldırısını şiddetle kınıyoruz, harekata devam edeceğiz

Kremlin: Ukrayna'nın Donetsk'e saldırısını şiddetle kınıyoruz, harekata devam edeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun Rusya'ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kentindeki pazar yerine dün bir saldırı... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T14:17+0300

2024-01-22T14:17+0300

2024-01-22T14:17+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

askeri operasyon

kiev

terör

terör saldırısı

sivil can kaybı

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

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Peskov, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kremlin'in Ukrayna ordusunun saldırısını şiddetle kınadığını vurguladı.Rusya Savunma Bakanlığı ile diğer ilgili kurumların bu tür terör saldırılarından korunmak için gerekli önlemleri aldığını belirten Peskov, "Doğal olarak, vatandaşlarımızı bu tehlikeye karşı koruma altına almak için özel askeri harekat devam edecek" dedi."Kiev rejimi sivil altyapıya saldırarak vahşi yüzünü göstermeye devam ediyor. İnsanlara, sivil nüfusa saldırıyorlar. Dün Donetsk'teki pazar yerine yapılan saldırı da korkunç bir terör eylemi" diye devam eden Peskov, zira silahların gelişigüzel kullanıldığını ve bunun da çok sayıda insanın ölümüne yol açtığını vurguladı.'Putin düzenli olarak rapor alıyor'Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk'teki durum hakkında düzenli olarak rapor aldığını da kaydederek Rus liderin gerekli talimatları verdiğini ve DHC'deki ilgili kurumların halihazırda tüm gerekli önlemleri aldığını ifade etti.Peskov, Putin'in saldırı hakkında özel bir açıklama yapmasının planlanmadığını ekledi.'Trump'ın Ukrayna'da nasıl çözüm bulacağını anlamıyoruz'Kremlin Sözcüsü'ne eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'ın seçilmesi halinde, Ukrayna'daki çatışmaları mazbatasını almadan çözeceği yönündeki açıklamaları da soruldu.Trump'ın bu vaadini nasıl gerçekleştireceğini anlamadıklarını söyleyen Peskov, eski ABD Başkanı'yla bu konuda herhangi bir temas kurulmadığının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20240121/bmden-ukraynanin-donetski-hedef-alan-saldirisina-sert-kinama-1079886863.html

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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, askeri operasyon, kiev, terör, terör saldırısı, sivil can kaybı, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)