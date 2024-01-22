https://sputniknews.com.tr/20240122/kremlin-ukraynanin-donetske-saldirisini-siddetle-kiniyoruz-harekata-devam-edecegiz-1079908649.html
Kremlin: Ukrayna'nın Donetsk'e saldırısını şiddetle kınıyoruz, harekata devam edeceğiz
Kremlin: Ukrayna'nın Donetsk'e saldırısını şiddetle kınıyoruz, harekata devam edeceğiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun Rusya'ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kentindeki pazar yerine dün bir saldırı... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T14:17+0300
2024-01-22T14:17+0300
2024-01-22T14:17+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
askeri operasyon
kiev
terör
terör saldırısı
sivil can kaybı
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078270809_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_1159b37e9abde066748864452a5a2f9a.jpg
Peskov, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kremlin'in Ukrayna ordusunun saldırısını şiddetle kınadığını vurguladı.Rusya Savunma Bakanlığı ile diğer ilgili kurumların bu tür terör saldırılarından korunmak için gerekli önlemleri aldığını belirten Peskov, "Doğal olarak, vatandaşlarımızı bu tehlikeye karşı koruma altına almak için özel askeri harekat devam edecek" dedi."Kiev rejimi sivil altyapıya saldırarak vahşi yüzünü göstermeye devam ediyor. İnsanlara, sivil nüfusa saldırıyorlar. Dün Donetsk'teki pazar yerine yapılan saldırı da korkunç bir terör eylemi" diye devam eden Peskov, zira silahların gelişigüzel kullanıldığını ve bunun da çok sayıda insanın ölümüne yol açtığını vurguladı.'Putin düzenli olarak rapor alıyor'Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk'teki durum hakkında düzenli olarak rapor aldığını da kaydederek Rus liderin gerekli talimatları verdiğini ve DHC'deki ilgili kurumların halihazırda tüm gerekli önlemleri aldığını ifade etti.Peskov, Putin'in saldırı hakkında özel bir açıklama yapmasının planlanmadığını ekledi.'Trump'ın Ukrayna'da nasıl çözüm bulacağını anlamıyoruz'Kremlin Sözcüsü'ne eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'ın seçilmesi halinde, Ukrayna'daki çatışmaları mazbatasını almadan çözeceği yönündeki açıklamaları da soruldu.Trump'ın bu vaadini nasıl gerçekleştireceğini anlamadıklarını söyleyen Peskov, eski ABD Başkanı'yla bu konuda herhangi bir temas kurulmadığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240121/bmden-ukraynanin-donetski-hedef-alan-saldirisina-sert-kinama-1079886863.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078270809_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9d9d8a81edb0943c6b74eea25c11c203.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, askeri operasyon, kiev, terör, terör saldırısı, sivil can kaybı, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, askeri operasyon, kiev, terör, terör saldırısı, sivil can kaybı, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
Kremlin: Ukrayna'nın Donetsk'e saldırısını şiddetle kınıyoruz, harekata devam edeceğiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun Rusya'ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kentindeki pazar yerine dün bir saldırı düzenleyerek en az 27 sivili katletmesini şiddetle kınadıklarını söyledi.
Peskov, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kremlin'in Ukrayna ordusunun saldırısını şiddetle kınadığını vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı ile diğer ilgili kurumların bu tür terör saldırılarından korunmak için gerekli önlemleri aldığını belirten Peskov, "Doğal olarak, vatandaşlarımızı bu tehlikeye karşı koruma altına almak için özel askeri harekat devam edecek" dedi.
"Kiev rejimi sivil altyapıya saldırarak vahşi yüzünü göstermeye devam ediyor. İnsanlara, sivil nüfusa saldırıyorlar. Dün Donetsk'teki pazar yerine yapılan saldırı da korkunç bir terör eylemi" diye devam eden Peskov, zira silahların gelişigüzel kullanıldığını ve bunun da çok sayıda insanın ölümüne yol açtığını vurguladı.
'Putin düzenli olarak rapor alıyor'
Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk'teki durum hakkında düzenli olarak rapor aldığını da kaydederek Rus liderin gerekli talimatları verdiğini ve DHC'deki ilgili kurumların halihazırda tüm gerekli önlemleri aldığını ifade etti.
Peskov, Putin'in saldırı hakkında özel bir açıklama yapmasının planlanmadığını ekledi.
'Trump'ın Ukrayna'da nasıl çözüm bulacağını anlamıyoruz'
Kremlin Sözcüsü'ne eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'ın seçilmesi halinde, Ukrayna'daki çatışmaları mazbatasını almadan çözeceği yönündeki açıklamaları da soruldu.
Trump'ın bu vaadini nasıl gerçekleştireceğini anlamadıklarını söyleyen Peskov, eski ABD Başkanı'yla bu konuda herhangi bir temas kurulmadığının altını çizdi.