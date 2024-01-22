https://sputniknews.com.tr/20240122/kovid-19un-son-varyantinda-anksiyete-sikayetleri-on-planda-uyarisi-1079923207.html

'Kovid-19'un son varyantında anksiyete şikayetleri ön planda' uyarısı

'Kovid-19'un son varyantında anksiyete şikayetleri ön planda' uyarısı

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Kovid-19 hastalarında huzursuzluk, uykusuzluk ve aşırı... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T20:56+0300

2024-01-22T20:56+0300

2024-01-22T20:57+0300

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

anksiyete

altınbaş üniversitesi

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/1d/1049353505_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_38d65288582e26ebb69cb2539dba569f.jpg

Altınbaş Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Özkaya, Kovid-19'un çıktığı ilk dönemlerde yaşanan 'akciğerlerdeki buzlu cam' görünümlerinin tekrar görülmeye başladığını vurguladı.Özkaya, grip, domuz gribi ve RSV gibi solunum yollarını etkileyen virüslerin bir hastada birden fazla görülebildiğini aktararak, "Hastalarımız, uzayan öksürük şikayetlerinin hangisinden kaynaklandığını merak ediyor. Kovid-19 testleri büyük oranda negatif gelse de öksürük ve grip şikayetleriniz uzamış ise mutlaka doktora gitmeli ve akciğer filmi çekilmesiyle bu hastalıkların ayrımı yapılarak tedaviye başlanmalı" uyarısında bulundu.'Acil servisler ve poliklinikler adım atılmayacak kadar kalabalık'Kovid 19'un salgın döneminde bile bu kadar fazla öksürük şikayeti görülmediğine dikkati çeken Prof. Dr. Özkaya, şu bilgileri verdi:Öte yandan, Türkiye'de gelişen sağlık sistemiyle tüberküloz ve verem hastaları sayısında düşüşün yaşanmasına rağmen tehlikenin devam ettiğini kaydeden Özkaya, dünya genelinde artan savaş ve doğal afetler nedeniyle bu hastalıkların sayısında artış gözlemlendiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20240116/dunya-saglik-orgutu-kovid-19-asilari-sayesinde-avrupada-en-az-14-milyon-hayat-kurtarildi-1079718275.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, anksiyete, altınbaş üniversitesi, koronavirüs