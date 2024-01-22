https://sputniknews.com.tr/20240122/karakoyde-vapurdan-denize-dusen-yolcuyu-seyyar-satici-kurtardi-1079898396.html
Karaköy'de vapurdan denize düşen yolcuyu seyyar satıcı kurtardı
Karaköy'de vapurdan denize düşen yolcuyu seyyar satıcı kurtardı
Karaköy açıklarında vapurdan dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen yolcu, kendisini fark eden seyyar satıcının müdahalesi ile kurtarıldı. 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T10:12+0300
2024-01-22T10:12+0300
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İddiaya göre, seyir halindeki vapurdan dengesini kaybeden bir kişi denize düştü. Yüzmeyi bilmeyen şahsı fark eden midyeci, elbiseleriyle suya atladı. Midyeci daha sonra denizde çırpınan şahsı karaya yaklaştırdı. Çevredeki vatandaşların can simidi uzattığı şahıs ip yardımıyla tutunarak karaya çıkarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/sabah-yuruyus-yaparken-falezlerden-dustu-deniz-polisi-tarafindan-kurtarildi-1077417512.html
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deniz, istanbul, karaköy
Karaköy'de vapurdan denize düşen yolcuyu seyyar satıcı kurtardı
Karaköy açıklarında vapurdan dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen yolcu, kendisini fark eden seyyar satıcının müdahalesi ile kurtarıldı.
İddiaya göre, seyir halindeki vapurdan dengesini kaybeden bir kişi denize düştü.
Yüzmeyi bilmeyen şahsı fark eden midyeci, elbiseleriyle suya atladı.
Midyeci daha sonra denizde çırpınan şahsı karaya yaklaştırdı. Çevredeki vatandaşların can simidi uzattığı şahıs ip yardımıyla tutunarak karaya çıkarıldı.