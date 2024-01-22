İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 62.59’a yükseldi

İstanbul’u etkisi altına alan yağmurun ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59 oldu.



Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.38 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su miktarı 30.05 ile Pabuçdere Barajı oldu.



Ayrıca yağışlar öncesi doluluk oranı 47.58 olan Istarancalar Barajı'ndaki su seviyesi 67.6'ya yükseldi.



İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:

Büyükçekmece: 53.74

Sazlıdere: 43.59

Istarancalar: 67.6

Kazandere: 55.53

Pabuçdere: 30.05

Ömerli: 81.77

Darlık: 78.37

Elmalı: 90.38

Terkos: 51.55

Alibey: 71.64