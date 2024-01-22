https://sputniknews.com.tr/20240122/istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-6259a-yukseldi-1079899959.html
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 62.59’a yükseldi
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 62.59’a yükseldi
İstanbul’da son günlerde etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artış göstererek yüzde 62.59 seviyesine çıktı. 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T11:06+0300
2024-01-22T11:06+0300
2024-01-22T11:06+0300
istanbul
baraj
yağış
baraj doluluk
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İstanbul’u etkisi altına alan yağmurun ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59 oldu.Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.38 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su miktarı 30.05 ile Pabuçdere Barajı oldu.Ayrıca yağışlar öncesi doluluk oranı 47.58 olan Istarancalar Barajı'ndaki su seviyesi 67.6'ya yükseldi.İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:Büyükçekmece: 53.74Sazlıdere: 43.59Istarancalar: 67.6Kazandere: 55.53Pabuçdere: 30.05Ömerli: 81.77Darlık: 78.37Elmalı: 90.38Terkos: 51.55Alibey: 71.64
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istanbul, baraj, yağış, baraj doluluk
istanbul, baraj, yağış, baraj doluluk
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 62.59’a yükseldi
İstanbul’da son günlerde etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artış göstererek yüzde 62.59 seviyesine çıktı.
İstanbul’u etkisi altına alan yağmurun ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59 oldu.
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.38 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su miktarı 30.05 ile Pabuçdere Barajı oldu.
Ayrıca yağışlar öncesi doluluk oranı 47.58 olan Istarancalar Barajı'ndaki su seviyesi 67.6'ya yükseldi.
İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:
Büyükçekmece: 53.74
Sazlıdere: 43.59
Istarancalar: 67.6
Kazandere: 55.53
Pabuçdere: 30.05
Ömerli: 81.77
Darlık: 78.37
Elmalı: 90.38
Terkos: 51.55
Alibey: 71.64