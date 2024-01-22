Hastane binasını fareler bastı: Yönetimden açıklama
© İHA / GÖKTEN CEYLAN-Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi binasındaki servislerde bir anda ortaya çıkan fareler hastaları şaşırtırken, bazı hasta yakınları ise fareleri kendileri yakaladı.
© İHA / GÖKTEN CEYLAN-
Abone ol
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi (AFSÜ) binasındaki servislerde bir anda ortaya çıkan fareler ile ilgili hastane yönetiminden yapılan açıklamada, olayın duyulur duyulmaz gerekli müdahalenin görevliler tarafından yapıldığı ve sonrasında ilaçlama yapıldığı belirtildi.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi binasındaki servislerde bir anda fareler çıktı.
İHA'nın haberine göre ismini açıklamak istemeyen bir hasta yakını tarafından fotoğraflanan olayda, serviste yatan bir hastanın odasında bir anda fareler ortaya çıktı.
Durumu fark eden hasta yakınları olayı görevlilere bildirdi. Bir süre sonra görevliler yapışkan tuzaklar getirerek fareleri yakalamaya çalışsa da bunda başarılı olamadı.
Farelerin gezmeye devam ettiği odada bu defa hasta yakınları ellerine aldıkları fırçalar ile kovaladıkları farelerden birini yakalayarak telef etti. Olayın ardından hastane yönetiminin konuyla ilgili inceleme başlatacağı kaydedildi.
Hastaneden açıklama
olayla ilgili AFSÜ Başhekimliği’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bir hasta yakınının hasta odasındaki buzdolabında haşere olduğunu haber vermesi üzerine, personelimiz buzdolabındaki meyve poşetinde haşere olduğunu tespit etmiş ve gerekli müdahaleyi derhal yapmıştır. Tesisimizde her yıl, haşere ve kemirgenler ile mücadele için yetkili firmalarla anlaşma imzalanmakta ve personelimiz gözetiminde düzenli aralıklarla önleyici çalışmalar yapılmaktadır. Haşere veya kemirgenlerin görülmesi durumunda ise ivedilikle gerekli önlemler alınarak ek ilaçlama yapılmaktadır. Habere konu olay üzerine de hemen müdahale edilerek tekrar ilaçlama yapılmıştır. Hastane yönetimi olarak sağlık tesislerinin bütün vatandaşlarımızın en kaliteli hizmeti alması gereken kurumlar olduğunun bilinciyle çalışmaktayız."