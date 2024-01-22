https://sputniknews.com.tr/20240122/hastane-binasini-fareler-basti-yonetimden-aciklama-1079922824.html

Hastane binasını fareler bastı: Yönetimden açıklama

Hastane binasını fareler bastı: Yönetimden açıklama

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi (AFSÜ) binasındaki servislerde bir anda ortaya çıkan fareler ile ilgili hastane yönetiminden yapılan... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T20:35+0300

2024-01-22T20:35+0300

2024-01-22T20:35+0300

türkiye

fare

afyonkarahisar

afyonkarahisar sağlık bilimleri üniversitesi hastanesi

hastane

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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi binasındaki servislerde bir anda fareler çıktı. İHA'nın haberine göre ismini açıklamak istemeyen bir hasta yakını tarafından fotoğraflanan olayda, serviste yatan bir hastanın odasında bir anda fareler ortaya çıktı. Durumu fark eden hasta yakınları olayı görevlilere bildirdi. Bir süre sonra görevliler yapışkan tuzaklar getirerek fareleri yakalamaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. Farelerin gezmeye devam ettiği odada bu defa hasta yakınları ellerine aldıkları fırçalar ile kovaladıkları farelerden birini yakalayarak telef etti. Olayın ardından hastane yönetiminin konuyla ilgili inceleme başlatacağı kaydedildi. Hastaneden açıklamaolayla ilgili AFSÜ Başhekimliği’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20211024/sariyerde-mahalleyi-akrepler-ve-fareler-basti-evlerin-duvarinda-geziyorlar-1050124440.html

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