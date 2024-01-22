https://sputniknews.com.tr/20240122/hamas-israile-karsi-duzenledigi-saldirisinda-bazi-hatalar-oldugunu-kabul-etti-1079896168.html

Hamas, İsrail'e karşı düzenlediği saldırısında 'bazı hatalar' olduğunu kabul etti

Hamas, İsrail'e karşı düzenlediği saldırısında 'bazı hatalar' olduğunu kabul etti

Filistin Hamas hareketi, 7 Ekim 2023'te düzenlediği ‘Aksa Tufanı’ operasyonuna ilişkin yayımladığı raporunda, İsrail'in güvenlik sisteminin çökmesi ve Gazze... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T09:08+0300

2024-01-22T09:08+0300

2024-01-22T09:11+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

hamas

aksa tufanı operasyonu

gazze

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israil ordusu (idf)

benyamin netanyahu

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İsrail'in iddialarını çürütme ve gerçekleri ortaya çıkarma amacıyla “İşte bizim vizyonumuz: Aksa Tufanı Operasyonu neden düzenlendi?” başlıklı 16 sayfalık bir broşür yayımlayan Hamas hareketi, raporunda İsrail'e yönelik saldırı konusundaki tutumunu özetlerken, bunun arkasındaki nedenleri de sıraladı.Raporda, “Aksa Tufanı Operasyonu sırasında, İsrail güvenlik ve askeri yapısının hızla çökmesinin yanı sıra Gazze ile sınır bölgelerinde yaratılan kaosun neden olduğu bazı hatalar olmuş olabilir" ifadelerine yer verilirken, ancak önergede ne tür hatalar yapıldığı belirtilmedi.İsrail’in amacı Filistin davasının tasfiyesiRaporda, Aksa Tufanı'nın, "İsrail'in, Filistin davasını tasfiye etme, toprakları ele geçirme ve Yahudileştirme, Mescid-i Aksa ve kutsal mekanlar üzerinde tam olarak hakimiyet kurma planlarına karşı koymak için atılmış gerekli bir adım ve doğal bir tepki olduğu" vurgulandı.Operasyonun, ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılmasının yanı sıra, işgalden kurtulma, ulusal hakların yeniden tesisi, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkının elde edilmesi ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması yolunda atılmış doğal bir adım olduğu da kaydedildi.‘İsrail'in sisteminin çökmesiyle bazı aksamalar yaşanmış olabilir’Hamas'ın kurulduğu tarihten bu yana sivilleri hedef almaktan kaçındığı dile getirilen raporda, "Aksa Tufanı Operasyonu sırasında İsrail'in güvenlik ve askeri sisteminin tamamen ve hızla çökmesiyle bazı aksamalar ve Gazze ile operasyon bölgelerini birbirinden ayıran tel örgülerde geniş gedikler açılması sebebiyle kaos yaşanmış olabilir" itirafında bulunuldu.‘Sivillere saldırıdan kaçınmak, ahlaki ve dini terbiyenin gereği’Hamas'ın, ‘Aksa Tufanı’ sırasında İsrailli sivilleri hedef aldığı yönündeki suçlamalara da değinilen raporda, "kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere sivillerin hedef alınmasından kaçınmanın, Hamas mensuplarının aldığı ahlaki ve dini terbiyenin bir gereği olduğu" vurgulandı.Raporda, "Kassam mensuplarının 7 Ekim de sivilleri hedef aldığı iddiası tamamen iftira ve yalandır. Bunları iddia edenler İsrail kaynaklarıdır. Bunu teyit eden hiçbir bağımsız kaynak yoktur. O gün çekilen videolar ve İsraillilerin daha sonra yayınlanan ifadeleri gösteriyor ki, Kassam savaşçıları sivilleri hedef almadı, sivillerin çoğu İsrail ordusunun ve polisinin şaşkınlığı sonucu İsrail polisi ve askeri tarafından öldürüldü" denildi.Raporda, direniş güçlerinin, Filistin halkına karşı silah taşıyanları ve İsrail askerlerini hedef aldığı, bunun da daha önce defalarca dile getirildiği aktarıldı.ABD ile Avrupa ülkelerinin, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önünde yargılanmasına karşı çıkmasına da değinilen raporda, "özellikle ABD, Almanya, Kanada ve İngiltere'ye, eğer gerçekten adalete inanıyorlarsa, Filistin'de işlenen tüm suçların soruşturulması için yargı sürecine destek vermeleri" çağrısı yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240121/netanyahu-hamasin-esir-takasi-onerisini-reddettigini-soyledi-1079886406.html

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israil, israil-filistin, hamas, aksa tufanı operasyonu, gazze, gazze şeridi, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, ortadoğu