https://sputniknews.com.tr/20240122/hakem-elini-sikmayan-futbolcuya-kirmizi-kart-gosterdi--1079895872.html
Hakem, elini sıkmayan futbolcuya kırmızı kart gösterdi
Hakem, elini sıkmayan futbolcuya kırmızı kart gösterdi
Gençlerbirliği - Sakaryaspor maçının bitişinde Sakaryaspor futbolcusu Murat Cem hakemin uzattığı eli sıkmadığı için kırmızı kartla oyun dışına alındı. 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T09:07+0300
2024-01-22T09:07+0300
2024-01-22T09:07+0300
spor
hakem
gençlerbirliği futbol takımı
sakaryaspor
kırmızı kart
istifa
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Süper Lig'e çıkmak için yoğun çaba gösteren iki ekibin karşılaştığı maçta ilginç bir olay yaşandı. Sakaryaspor futbolcusu Murat Cem, hakemin elini sıkmadığı için kırmızı kart görerek adeta tarihe geçti.Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Sakaryaspor'da futbolcu Murat Cem, hakemin yanına giderek elini uzattı. Hakem de buna karşılık vererek elini uzattı ama Murat Cem elini sıkmayarak arkasını dönüp soyunma odasına doğru ilerledi. Bu duruma şaşıran maçın hakemi Murat Cem'e kırmızı kart göstererek sosyal medyayı adeta tartışmalarla ikiye böldü.Sakaryaspor Futbol Şube Sorumlusu Semih Çiftçi Gençlerbirliği maçının ardından hakem kararlarını sert bir tepki gösterdi.Çiftçi, "Hakemler çok art niyetliydi. İkinci yarıda penaltı pozisyonu oldu. ‘Hocam, penaltı yok. Pozisyonu Var’da göstersinler” diyoruz. Hakem de, ‘Hayır! Sesini çıkarma. Konuşma yoksa sarı kart veririm’ diyor. Bir de bizi yan hakemler tehdit ediyor ve konuşturmuyorlar. İtiraz edene sarı kart veriyorlar. Sahada tehditvari konuşmalar var. Kendimizi ifade edemiyoruz. İkinci goldeki pozisyonda rakip oyuncu Rotman’ı güreş yapar gibi yere indiriyor. Bunu nasıl göremezler? İnanılmaz, anlayamıyoruz. Hakemlerin bu kararlarına anlam veremedik. Bu kararlardan dolayı TFF’ye ve MHK’ye sesimizi duyurmak istiyoruz. Bunlar nasıl oluyor, neye göre bu kararlar veriliyor? Bunlar açıklansın ve bize anlatsınlar. Biz de ‘eyvallah’ diyelim ve hakkımıza razı olalım. Ama bu şekilde biz susmayacağız. Gerçekten hakkımızı arayacağız." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231216/super-lig-hakemleri-ortak-aciklama-yapti-maclara-cikmaya-devam-edecekler-mi--1078521858.html
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hakem, gençlerbirliği futbol takımı, sakaryaspor, kırmızı kart, istifa
hakem, gençlerbirliği futbol takımı, sakaryaspor, kırmızı kart, istifa
Hakem, elini sıkmayan futbolcuya kırmızı kart gösterdi
Gençlerbirliği - Sakaryaspor maçının bitişinde Sakaryaspor futbolcusu Murat Cem hakemin uzattığı eli sıkmadığı için kırmızı kartla oyun dışına alındı.
Süper Lig'e çıkmak için yoğun çaba gösteren iki ekibin karşılaştığı maçta ilginç bir olay yaşandı. Sakaryaspor futbolcusu Murat Cem, hakemin elini sıkmadığı için kırmızı kart görerek adeta tarihe geçti.
Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Sakaryaspor'da futbolcu Murat Cem, hakemin yanına giderek elini uzattı. Hakem de buna karşılık vererek elini uzattı ama Murat Cem elini sıkmayarak arkasını dönüp soyunma odasına doğru ilerledi. Bu duruma şaşıran maçın hakemi Murat Cem'e kırmızı kart göstererek sosyal medyayı adeta tartışmalarla ikiye böldü.
'Hakemler çok art niyetliydi'
Sakaryaspor Futbol Şube Sorumlusu Semih Çiftçi Gençlerbirliği maçının ardından hakem kararlarını sert bir tepki gösterdi.
Çiftçi, "Hakemler çok art niyetliydi. İkinci yarıda penaltı pozisyonu oldu. ‘Hocam, penaltı yok. Pozisyonu Var’da göstersinler” diyoruz. Hakem de, ‘Hayır! Sesini çıkarma. Konuşma yoksa sarı kart veririm’ diyor. Bir de bizi yan hakemler tehdit ediyor ve konuşturmuyorlar. İtiraz edene sarı kart veriyorlar. Sahada tehditvari konuşmalar var. Kendimizi ifade edemiyoruz. İkinci goldeki pozisyonda rakip oyuncu Rotman’ı güreş yapar gibi yere indiriyor. Bunu nasıl göremezler? İnanılmaz, anlayamıyoruz. Hakemlerin bu kararlarına anlam veremedik. Bu kararlardan dolayı TFF’ye ve MHK’ye sesimizi duyurmak istiyoruz. Bunlar nasıl oluyor, neye göre bu kararlar veriliyor? Bunlar açıklansın ve bize anlatsınlar. Biz de ‘eyvallah’ diyelim ve hakkımıza razı olalım. Ama bu şekilde biz susmayacağız. Gerçekten hakkımızı arayacağız." dedi.