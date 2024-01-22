https://sputniknews.com.tr/20240122/firtina-vurdu-235-bin-ev-elektriksizkaldi-1079912498.html
Fırtına vurdu, 235 bin ev elektriksiz kaldı
Fırtına vurdu, 235 bin ev elektriksiz kaldı
İrlanda'da dünden bu yana etkili olan Isha Fırtınası nedeniyle 235 binden fazla ev ve işyeri elektriksiz kalırken, 166 uçuş iptal edildi. 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T16:03+0300
2024-01-22T16:03+0300
2024-01-22T16:47+0300
dünya
irlanda
fırtına
elektrik
elektrik kesintisi
doğal afet
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İrlanda'yı Isha Fırtınası vurdu. Dünden bu yana etkili olan ve bazı bölgelerde saatte 130 km hıza ulaşan rüzgar nedeniyle elektrik hatları devrilirken, 235 binden fazla ev ve işyeri elektriksiz kaldı. Devrilen ağaçlar nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapandı. Demiryolu seferleri aksadı ve Dublin Havalimanı’nda 166 uçuş iptal edildi. İrlanda'da yarına kadar sürecek sarı kodlu alarm verildi.Kuzey İrlanda’da ise fırtına nedeniyle çok sayıda okulda eğitime ara verildi. Polis, başkent Belfast’taki şehir merkezinde üzerine moloz düşen bir vatandaşın yaralanması sonucu bölgeden uzak durulmasını uyarısında bulundu. Kuzey İrlanda’da da yayınlanan sarı kodlu alarm, Çarşamba gününe kadar devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20240122/yeni-zelandada-kiyida-mahsur-kalan-balina-ve-yunus-surusune-otenazi-yapildi-1079909035.html
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irlanda, fırtına, elektrik, elektrik kesintisi, doğal afet
irlanda, fırtına, elektrik, elektrik kesintisi, doğal afet
Fırtına vurdu, 235 bin ev elektriksiz kaldı
16:03 22.01.2024 (güncellendi: 16:47 22.01.2024)
İrlanda'da dünden bu yana etkili olan Isha Fırtınası nedeniyle 235 binden fazla ev ve işyeri elektriksiz kalırken, 166 uçuş iptal edildi.
İrlanda'yı Isha Fırtınası vurdu. Dünden bu yana etkili olan ve bazı bölgelerde saatte 130 km hıza ulaşan rüzgar nedeniyle elektrik hatları devrilirken, 235 binden fazla ev ve işyeri elektriksiz kaldı. Devrilen ağaçlar nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapandı. Demiryolu seferleri aksadı ve Dublin Havalimanı’nda 166 uçuş iptal edildi. İrlanda'da yarına kadar sürecek sarı kodlu alarm verildi.
Kuzey İrlanda’da ise fırtına nedeniyle çok sayıda okulda eğitime ara verildi. Polis, başkent Belfast’taki şehir merkezinde üzerine moloz düşen bir vatandaşın yaralanması sonucu bölgeden uzak durulmasını uyarısında bulundu. Kuzey İrlanda’da da yayınlanan sarı kodlu alarm, Çarşamba gününe kadar devam edecek.