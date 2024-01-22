https://sputniknews.com.tr/20240122/filistin-kizilayi-israil-saldirilari-nedeniyle-han-yunusla-iletisim-kesildi-1079899284.html
Filistin Kızılayı: İsrail saldırıları nedeniyle Han Yunus'la iletişim kesildi
Filistin Kızılayı: İsrail saldırıları nedeniyle Han Yunus'la iletişim kesildi
Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırılar sebebiyle bölgedeki ekibiyle iletişimin kesildiğini duyurdu. 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T10:47+0300
2024-01-22T10:47+0300
2024-01-22T10:47+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
han yunus
israil ordusu (idf)
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Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail tankları El-Emel Hastanesi yakınında. Kara saldırıları nedeniyle Han Yunus'taki ekibimizle iletişimi tamamen kaybettik" ifadesi kullanıldı.Öte yandan, Kassam Tugayları da 105 milimetrelik Yasin tanksavar roketleriyle Han Yunus'un batısında İsrail'e ait bir tankı imha ettiklerini duyurdu.İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Han Yunus'a havadan ve karadan saldırılar düzenliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240122/hamas-israile-karsi-duzenledigi-saldirisinda-bazi-hatalar-oldugunu-kabul-etti-1079896168.html
israil
gazze
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, han yunus, israil ordusu (idf)
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, han yunus, israil ordusu (idf)
Filistin Kızılayı: İsrail saldırıları nedeniyle Han Yunus'la iletişim kesildi
Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırılar sebebiyle bölgedeki ekibiyle iletişimin kesildiğini duyurdu.
Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail tankları El-Emel Hastanesi yakınında. Kara saldırıları nedeniyle Han Yunus'taki ekibimizle iletişimi tamamen kaybettik" ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, Kassam Tugayları da 105 milimetrelik Yasin tanksavar roketleriyle Han Yunus'un batısında İsrail'e ait bir tankı imha ettiklerini duyurdu.
İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Han Yunus'a havadan ve karadan saldırılar düzenliyor.