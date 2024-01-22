https://sputniknews.com.tr/20240122/demir-kafesin-halati-koptu-45-metreden-asagiya-dustuler-1079899249.html

Demir kafesin halatı koptu: 4.5 metreden aşağıya düştüler

Demir kafesin halatı koptu: 4.5 metreden aşağıya düştüler

Hindistan’da yazılım şirketi Vistex’in düzenlediği kutlama gecesinde şirketin CEO’su Sanjay Shah ile Başkanı Vishwanath Raju Datla’yı taşıyan demir kafesin... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T10:55+0300

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video

hindistan

yazılım

demir kafes

ceo

hyderabad

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Hindistan’ın Hyderabad şehrinde Vistex adlı bir yazılım şirketinin gümüş jübile kutlamaları sırasında CEO Sanjay Shah ile Başkan Vishwanath Raju Datla sahneye görkemli bir giriş yapmak isteyerek, havai fişeklerle süslenen demir kafesin içine girdi.Kafesin sahneye indirildiği esnada halatlarından birinin kopması sonucu CEO Shah ve Başkan Datla 4.5 metre yükseklikten yere düştü.Kazada CEO hayatını kaybederken, Başkan Datla’nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.Kutlamaya katılanların çektiği görüntüde aşağıya indirilen kafesin tekrar yukarı çekildiği, bir süre sallandıktan sonra ise halatın koptuğu ve 2 yöneticinin de sahneye düştüğü görülüyor.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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