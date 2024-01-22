https://sputniknews.com.tr/20240122/demir-kafesin-halati-koptu-45-metreden-asagiya-dustuler-1079899249.html
Demir kafesin halatı koptu: 4.5 metreden aşağıya düştüler
Demir kafesin halatı koptu: 4.5 metreden aşağıya düştüler
Hindistan’da yazılım şirketi Vistex’in düzenlediği kutlama gecesinde şirketin CEO’su Sanjay Shah ile Başkanı Vishwanath Raju Datla’yı taşıyan demir kafesin... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T10:55+0300
2024-01-22T10:55+0300
2024-01-22T10:56+0300
video
hindistan
yazılım
demir kafes
ceo
hyderabad
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Hindistan’ın Hyderabad şehrinde Vistex adlı bir yazılım şirketinin gümüş jübile kutlamaları sırasında CEO Sanjay Shah ile Başkan Vishwanath Raju Datla sahneye görkemli bir giriş yapmak isteyerek, havai fişeklerle süslenen demir kafesin içine girdi.Kafesin sahneye indirildiği esnada halatlarından birinin kopması sonucu CEO Shah ve Başkan Datla 4.5 metre yükseklikten yere düştü.Kazada CEO hayatını kaybederken, Başkan Datla’nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.Kutlamaya katılanların çektiği görüntüde aşağıya indirilen kafesin tekrar yukarı çekildiği, bir süre sallandıktan sonra ise halatın koptuğu ve 2 yöneticinin de sahneye düştüğü görülüyor.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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hindistan CEO düşme faciası
hindistan CEO düşme faciası
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video, hindistan, yazılım, demir kafes, ceo, видео, hyderabad
Demir kafesin halatı koptu: 4.5 metreden aşağıya düştüler
10:55 22.01.2024 (güncellendi: 10:56 22.01.2024)
Hindistan’da yazılım şirketi Vistex’in düzenlediği kutlama gecesinde şirketin CEO’su Sanjay Shah ile Başkanı Vishwanath Raju Datla’yı taşıyan demir kafesin halatı koptu. Yaşanan olayda 4.5 metre yükseklikten düşen Shah hayatını kaybederken, Datla’nın hayati tehlikesi devam ediyor.
Hindistan’ın Hyderabad şehrinde Vistex adlı bir yazılım şirketinin gümüş jübile kutlamaları sırasında CEO Sanjay Shah ile Başkan Vishwanath Raju Datla sahneye görkemli bir giriş yapmak isteyerek, havai fişeklerle süslenen demir kafesin içine girdi.
Kafesin sahneye indirildiği esnada halatlarından birinin kopması sonucu CEO Shah ve Başkan Datla 4.5 metre yükseklikten yere düştü.
Kazada CEO hayatını kaybederken, Başkan Datla’nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Kutlamaya katılanların çektiği görüntüde aşağıya indirilen kafesin tekrar yukarı çekildiği, bir süre sallandıktan sonra ise halatın koptuğu ve 2 yöneticinin de sahneye düştüğü görülüyor.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.