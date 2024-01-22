Cumhuriyetçi aday, Trump için ABD Başkanlık yarışından çekildi
10:19 22.01.2024 (güncellendi: 10:20 22.01.2024)
© AP Photo / Andrew HarnikABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
© AP Photo / Andrew Harnik
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Florida Valisi Ron DeSantis, 2024'te yapılacak ABD başkanlık seçimi aday adaylığından çekildiğini açıkladı.
ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Florida Valisi Ron DeSantis aday adaylığından çekildiğini açıkladı.
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı açıklamada Trump lehine yarıştan çekilme kararı aldığını kaydeden DeSantis, “Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunluğunun Donald Trump'a bir şans daha vermek istediği çok açık” dedi.
Trump’ın ABD Başkanı Joe Biden'dan üstün olduğunu kaydeden DeSantis, “Donald Trump'la Covid-19 salgını ve Antony Fauci'yi seçmesi nedeniyle bazı anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak, Trump'ın mevcut başkan Joe Biden'den üstün olduğu açık” ifadelerini kullandı. Daha önce Cumhuriyetçi adayı destekleyeceğine söz verdiğini ve bu sözünü tutacağını belirten DeSantis, başarılı olamayacağını düşündüğünü ve bu nedenle seçmenlerin zamanını ve kaynağını daha fazla harcamak istemediğini de sözlerine ekledi.
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı açıklamada Trump lehine yarıştan çekilme kararı aldığını kaydeden DeSantis, “Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunluğunun Donald Trump'a bir şans daha vermek istediği çok açık” dedi.
Trump’ın ABD Başkanı Joe Biden'dan üstün olduğunu kaydeden DeSantis, “Donald Trump'la Covid-19 salgını ve Antony Fauci'yi seçmesi nedeniyle bazı anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak, Trump'ın mevcut başkan Joe Biden'den üstün olduğu açık” ifadelerini kullandı. Daha önce Cumhuriyetçi adayı destekleyeceğine söz verdiğini ve bu sözünü tutacağını belirten DeSantis, başarılı olamayacağını düşündüğünü ve bu nedenle seçmenlerin zamanını ve kaynağını daha fazla harcamak istemediğini de sözlerine ekledi.