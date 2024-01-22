https://sputniknews.com.tr/20240122/cumhuriyetci-aday-trump-icin-abd-baskanlik-yarisindan-cekildi-1079898182.html

Cumhuriyetçi aday, Trump için ABD Başkanlık yarışından çekildi

Cumhuriyetçi aday, Trump için ABD Başkanlık yarışından çekildi

Florida Valisi Ron DeSantis, 2024'te yapılacak ABD başkanlık seçimi aday adaylığından çekildiğini açıkladı. 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T10:19+0300

2024-01-22T10:19+0300

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dünya

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seçim

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ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Florida Valisi Ron DeSantis aday adaylığından çekildiğini açıkladı.Sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı açıklamada Trump lehine yarıştan çekilme kararı aldığını kaydeden DeSantis, “Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunluğunun Donald Trump'a bir şans daha vermek istediği çok açık” dedi.Trump’ın ABD Başkanı Joe Biden'dan üstün olduğunu kaydeden DeSantis, “Donald Trump'la Covid-19 salgını ve Antony Fauci'yi seçmesi nedeniyle bazı anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak, Trump'ın mevcut başkan Joe Biden'den üstün olduğu açık” ifadelerini kullandı. Daha önce Cumhuriyetçi adayı destekleyeceğine söz verdiğini ve bu sözünü tutacağını belirten DeSantis, başarılı olamayacağını düşündüğünü ve bu nedenle seçmenlerin zamanını ve kaynağını daha fazla harcamak istemediğini de sözlerine ekledi.

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abd başkanlık seçimleri, seçim, cumhuriyetçi parti, cumhuriyetçiler, ron de santis, florida