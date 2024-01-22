https://sputniknews.com.tr/20240122/cinde-heyelan-47-kisi-toprak-altinda-kaldi-1079899156.html

Çin’de heyelan: 47 kişi toprak altında kaldı

Çin’de heyelan: 47 kişi toprak altında kaldı

Çin’in Yunnan eyaletinde yerel saatle 05.51’de meydana gelen heyelanda 18 evle birlikte en az 47 kişi toprak altında kaldı. 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T10:34+0300

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Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yerel saatle 05.51’de heyelan meydana geldi. Zhaotong şehrine bağlı Zhenxiong ilçesinde meydana gelen heyelanda 18 evle birlikte en az 47 kişinin toprak altında kaldığı açıklandı.Olayın ardından bölgede 1 kişi sağ kurtarıldı, 500’den fazla kişi ise tahliye edildi.Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, can kaybının olabildiğince aza indirilmesini sağlamak amacıyla arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdürülmesini istedi.Bölgede çalışmalar sürerken, ölü sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.Çin’in dağlık bölgelerinde heyelan ve sel gibi afetler sık sık görülürken, Zhenxiong’da 2013 yılında meydana gelen heyelanda 18 kişi hayatını kaybetmişti.

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