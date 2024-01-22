https://sputniknews.com.tr/20240122/bakan-bolat-2023te-ihracatimiz-ovp-tahminini-asarak-cumhuriyet-tarihi-rekorunu-kirmis-1079922957.html
Bakan Bolat: 2023'te ihracatımız OVP tahminini aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmış
Bakan Bolat: 2023'te ihracatımız OVP tahminini aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmış
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası değerlendirme yapan Ticaret Bakanı Bolat, "2023'te ihracatımız 255.8 milyar dolarla Orta Vadeli Program (OVP)... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T20:45+0300
2024-01-22T20:45+0300
2024-01-22T20:45+0300
ömer bolat
ekonomi
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
ekk
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı kapsamında, kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yürütülen mevzuat çalışmalarıyla Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) reformuna ilişkin atılacak adımların ele alındığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yapısal reformlarla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, 2024'ün ilk EKK toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirdiklerini bildirdi.Toplantı kapsamında, kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yürütülen mevzuat çalışmalarıyla KİT reformuna ilişkin atılacak adımların ele alındığını aktaran Bolat, "2023'te ihracatımız 255.8 milyar dolarla Orta Vadeli Program (OVP) tahminini aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmış" değerlendirmesinde bulundu.Bolat, ülke ithalatının ise özellikle yılın ikinci yarısında alınan kararlar ve politikalarla düşüş trendine girdiğini ve OVP tahmininin oldukça altında gerçekleştiğini belirtti.Türkiye'nin hizmetler gelirlerinde yaşanan güçlü performansla özellikle 2023'ün ikinci yarısı itibarıyla cari işlemler açığında belirgin bir gerileme yaşandığına dikkati çeken Bolat, "Önümüzdeki dönemde de yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yapısal reformlarla çalışmalarımızı kararlılıkla etkin bir eşgüdüm içinde sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240122/ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplandi-gundem-kripto-varlik-duzenlemesi-1079904624.html
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ömer bolat, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), ekk
ömer bolat, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), ekk
Bakan Bolat: 2023'te ihracatımız OVP tahminini aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmış
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası değerlendirme yapan Ticaret Bakanı Bolat, "2023'te ihracatımız 255.8 milyar dolarla Orta Vadeli Program (OVP) tahminini aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmış" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı kapsamında, kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yürütülen mevzuat çalışmalarıyla Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) reformuna ilişkin atılacak adımların ele alındığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yapısal reformlarla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, 2024'ün ilk EKK toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Toplantı kapsamında, kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yürütülen mevzuat çalışmalarıyla KİT reformuna ilişkin atılacak adımların ele alındığını aktaran Bolat, "2023'te ihracatımız 255.8 milyar dolarla Orta Vadeli Program (OVP) tahminini aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmış" değerlendirmesinde bulundu.
Bolat, ülke ithalatının ise özellikle yılın ikinci yarısında alınan kararlar ve politikalarla düşüş trendine girdiğini ve OVP tahmininin oldukça altında gerçekleştiğini belirtti.
Türkiye'nin hizmetler gelirlerinde yaşanan güçlü performansla özellikle 2023'ün ikinci yarısı itibarıyla cari işlemler açığında belirgin bir gerileme yaşandığına dikkati çeken Bolat, "Önümüzdeki dönemde de yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yapısal reformlarla çalışmalarımızı kararlılıkla etkin bir eşgüdüm içinde sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.