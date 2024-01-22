https://sputniknews.com.tr/20240122/2024te-ruslarin-gitmeyi-planladigi-en-populer-4-destinasyonbellioldu-1079915856.html

2024'te Rusların gitmeyi planladığı en popüler 4 destinasyon belli oldu

2024'te Rusların gitmeyi planladığı en popüler 4 destinasyon belli oldu

2024'te tatillerini yurt dışında geçirecek Rusların şimdiden en fazla tercih ettiği ülkeler belli oldu. 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T17:17+0300

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dünya

rusya

turist

türkiye

mısır

tayland

deniz

tatil

tatil planı

rus turist

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Henüz yılın ilk ayları olmasına karşın birçok Rusya vatandaşı, tatillerini sıcak ülkelerde geçirmek için planlar yapmaya başladı. Rusya Tur Operatörler Birliği'nin paylaştığı rakamlara göre, şu ana kadar yapılan otel rezervasyonları ve uçak destinasyonları da 2023'e benzer şekilde görülüyor. Bu yıl da en fazla tercih edilen 4 ülkenin Türkiye, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır olacağı belirlendi. Fakat son senelerde tercih edilmeye başlansa da fiyat-kalite olarak Mısır'ın listeden düşebileceği de raporda belirtiliyor. Bunun yanında diğer Asya ülkelerinde de farklı destinasyonların açılmasına karşın Tayland'ın doğal güzelliklerinin, turlarının ve fiyat-performans uygunluğunun Rus turistleri memnun ettiği, bu nedenle de Asya bölgesini domine ettiği belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240121/ispanya-2023te-84-milyon-turist-ile-rekor-kirdi-1079882845.html

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