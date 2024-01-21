Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybetti
© AA / Yargıtay BaşkanlığıYargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil (57) yaşamını yitirdi.
© AA / Yargıtay Başkanlığı
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil 57 yaşında yaşamını yitirdi.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil 57 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul ve Bandırma Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Çil, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevinde bulundu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde 7. Hukuk Dairesi Başkanı olan Çil, 2018'de Yargıtay üyesi seçildi.
İş hukuku alanında yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Çil, evli ve iki çocuk babasıydı.
Adalet Bakanı Tunç ve TBB'den, Yargıtay üyesi Çil için başsağlığı mesajı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in ailesine başsağlığı diledi.
Tunç, sosyal medya hesabından, Çil'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Vefat eden Yargıtay üyemize Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum" paylaşımında bulundu.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi, Şahin Çil’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 21, 2024
Vefat eden Yargıtay üyemize Allah’tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum.
Mekanı cennet olsun.
Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada da "Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi çalışmalarına da büyük katkıları bulunan iş hukukunun duayenlerinden Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevdiklerine ve yargı camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI— Türkiye Barolar Birliği (@barolar) January 21, 2024
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi çalışmalarına da büyük katkıları bulunan İş Hukukunun duayenlerinden Yargıtay Üyesi Şahin Çil’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevdiklerine ve… pic.twitter.com/Da4wxO2m4f