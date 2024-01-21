https://sputniknews.com.tr/20240121/yargitay-9-hukuk-dairesi-uyesi-cil-hayatini-kaybetti-1079885077.html

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybetti

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybetti

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil 57 yaşında yaşamını yitirdi. 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T20:54+0300

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türkiye

yargıtay

yılmaz tunç

türkiye barolar birliği

türkiye barolar birliği (tbb)

şahin çil

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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil 57 yaşında hayatını kaybetti.İstanbul ve Bandırma Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Çil, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevinde bulundu.Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde 7. Hukuk Dairesi Başkanı olan Çil, 2018'de Yargıtay üyesi seçildi.İş hukuku alanında yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Çil, evli ve iki çocuk babasıydı.Adalet Bakanı Tunç ve TBB'den, Yargıtay üyesi Çil için başsağlığı mesajıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in ailesine başsağlığı diledi.Tunç, sosyal medya hesabından, Çil'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Vefat eden Yargıtay üyemize Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum" paylaşımında bulundu.Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada da "Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi çalışmalarına da büyük katkıları bulunan iş hukukunun duayenlerinden Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevdiklerine ve yargı camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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