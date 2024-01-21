https://sputniknews.com.tr/20240121/moskovaya-giden-hint-yolcu-ucagi-afganistanin-kuzeydogusundaki-daglik-bolgeye-dustu-1079866836.html

Moskova'ya giden yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeydoğusundaki dağlık bölgeye düştü

Moskova'ya giden yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeydoğusundaki dağlık bölgeye düştü

Afganistan medyasında yer alan haberlere göre Moskova'ya giden Hindistan'a ait yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeydoğusundaki dağlık bölgeye düştü. 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T10:33+0300

2024-01-21T10:33+0300

2024-01-21T11:48+0300

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Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia) verilerine göre Afganistan'da kaybolan Falcon 10 uçağı Rusya devlet sivil uçak siciline kayıtlı olduğu öğrenilirken, uçakla önceki akşam iletişimin kesildiği ve radar ekranlarından kaybolduğu belirtiliyor.İlk belirlemelere göre uçakta dört mürettebatla birlikte iki yolcu olmak üzere 6 kişinin bulunduğu kaydedildi.İki yolcunun Rus vatandaşı olduğu öğrenildi.Kiralık olarak kullanılan uçağın Gaya (Hindistan) – Taşkent (Özbekistan) – Moskova (Jukovski Havalimanı) arasında uçuş gerçekleştirdiği de eklendi.Ajans’tan yapılan yazılı açıklamada, “Radarlardan kaybolan ve kayıt numarası RA-09011; seri numarası 128 olarak tescil edilen Falcon 10 jeti, 1978 yılında Fransız Dassault Aviation şirketi tarafından üretilmiş olup, uçak, Athletic Group A.Ş. ile birlikte özel bir şahsa aittir” ifadelerine yer verildi.Rosaviatsia’nın ve Tacikistan havacılık yetkilileri ile temas halinde olduğu vurgulanırken, uçağı arama çalışmalarının da devam ettiği eklendi.Afgan Tolo News TV kanalının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, Afganistan'da yolcu uçağının düştüğü bölgeye olayı araştırmak üzere bir ekip gönderilirken, yerel sakinlerden alınan bilgiye göre uçağın bu sabah düştüğü ifade edildi.Afgan basınında yer alan haberlere göre Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurdu.Amiri, sabah saatlerinde meydana gelen kazanın yaşandığı bölgeye bir arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini kaydetti.Hindistan, Afganistan'da düşen uçağın kendilerine ait olmadığını açıkladıHindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde düşen uçağın Hindistan'a ait olmadığını belirtti.

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