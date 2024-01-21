https://sputniknews.com.tr/20240121/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-oldurulenlerin-sayisi-25-bini-gecti-1079868426.html

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 25 bini geçti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 25 bini geçti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 105'e, yaralı sayısı 62 bin 681'e çıktı. 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T12:08+0300

2024-01-21T12:08+0300

2024-01-21T12:08+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

filistin

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 178 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 293 kişinin yaralandığı belirtildi.Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 25 bin 105'e, yaralı sayısının ise 62 bin 681'e yükseldiğini bildirdi.İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurduHamas’a karşı kara harekatının başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde radikal Filistin hareketi Hamas ile girilen çatışmalarda ölen İsrail Savunma Kuvvetleri askerlerinin sayısı 195'e yükseldi.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin öldürüldüğünü bildirdi.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 19 Ocak'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda Uriel Aviad Silverman'ın (23) öldürüldüğü belirtildi.Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 531'e yükseldi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı.Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240121/abd-kongresindeki-israil-yanlisi-sahinler-netanyahuya-guvenini-kaybediyor-1079868013.html

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