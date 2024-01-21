https://sputniknews.com.tr/20240121/israilden-lubnanin-guneyine-siha-saldirisi-1-olu-5-yarali-1079884592.html

İsrail’den Lübnan’ın güneyine SİHA saldırısı: 1 ölü, 5 yaralı

İsrail’den Lübnan’ın güneyine SİHA saldırısı: 1 ölü, 5 yaralı

Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Lübnan’ın güneyinde bir araca SİHA saldırısı düzenlediği belirtilerek, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

lübnan

israil-filistin

israil

siha

silahlı iha (siha)

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İsrail, Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. Lübnan basınında yer alan haberlerde, öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki Kafra'da Lübnan askeri kontrol noktası yakınında bir araca SİHA saldırısı düzenlendiği belirtilerek, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırının Lübnan-İsrail sınırından yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta düzenlendiği ifade edilen haberlerde, saldırıda bir aracın tahrip olduğu, bir aracın da alev aldığı aktarıldı.İsrail basının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde ise, saldırıda Hizbullah üyesi 2 kişinin öldürüldüğü belirtilerek, saldırının Bint Jbeil bölgesinde bir araca düzenlendiği ifade edildi. Haberlerde, üst düzey bir Hizbullah üyesinin saldırıdan kaçmayı başardığı ancak iki yardımcısının öldürüldüğü öne sürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20240121/israilin-asiri-sagci-bakani-ben-gvir-netanyahu-surekli-kirmizi-cizgiyi-asiyor-1079881804.html

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lübnan, israil-filistin, israil, siha, silahlı iha (siha)