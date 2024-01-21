https://sputniknews.com.tr/20240121/israilden-lubnanin-guneyine-siha-saldirisi-1-olu-5-yarali-1079884592.html
İsrail’den Lübnan’ın güneyine SİHA saldırısı: 1 ölü, 5 yaralı
İsrail’den Lübnan’ın güneyine SİHA saldırısı: 1 ölü, 5 yaralı
Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Lübnan’ın güneyinde bir araca SİHA saldırısı düzenlediği belirtilerek, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği... 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T20:33+0300
2024-01-21T20:33+0300
2024-01-21T20:33+0300
israil- filistin çatışması
lübnan
israil-filistin
israil
siha
silahlı iha (siha)
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İsrail, Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. Lübnan basınında yer alan haberlerde, öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki Kafra'da Lübnan askeri kontrol noktası yakınında bir araca SİHA saldırısı düzenlendiği belirtilerek, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırının Lübnan-İsrail sınırından yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta düzenlendiği ifade edilen haberlerde, saldırıda bir aracın tahrip olduğu, bir aracın da alev aldığı aktarıldı.İsrail basının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde ise, saldırıda Hizbullah üyesi 2 kişinin öldürüldüğü belirtilerek, saldırının Bint Jbeil bölgesinde bir araca düzenlendiği ifade edildi. Haberlerde, üst düzey bir Hizbullah üyesinin saldırıdan kaçmayı başardığı ancak iki yardımcısının öldürüldüğü öne sürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240121/israilin-asiri-sagci-bakani-ben-gvir-netanyahu-surekli-kirmizi-cizgiyi-asiyor-1079881804.html
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lübnan, israil-filistin, israil, siha, silahlı iha (siha)
lübnan, israil-filistin, israil, siha, silahlı iha (siha)
İsrail’den Lübnan’ın güneyine SİHA saldırısı: 1 ölü, 5 yaralı
Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Lübnan’ın güneyinde bir araca SİHA saldırısı düzenlediği belirtilerek, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail, Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor.
Lübnan basınında yer alan haberlerde, öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki Kafra'da Lübnan askeri kontrol noktası yakınında bir araca SİHA saldırısı düzenlendiği belirtilerek, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Saldırının Lübnan-İsrail sınırından yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta düzenlendiği ifade edilen haberlerde, saldırıda bir aracın tahrip olduğu, bir aracın da alev aldığı aktarıldı.
İsrail basının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde ise, saldırıda Hizbullah üyesi 2 kişinin öldürüldüğü belirtilerek, saldırının Bint Jbeil bölgesinde bir araca düzenlendiği ifade edildi.
Haberlerde, üst düzey bir Hizbullah üyesinin saldırıdan kaçmayı başardığı ancak iki yardımcısının öldürüldüğü öne sürüldü.