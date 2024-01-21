https://sputniknews.com.tr/20240121/iranda-bir-asker-5-silah-arkadasini-oldurdu-1079887734.html
İran'da bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü
İran'da bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü
İran'ın Kirman kentinde bulunan kışlada bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü. 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T23:17+0300
2024-01-21T23:17+0300
2024-01-21T23:17+0300
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kirman
irna
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güneydoğu
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Emir Gulamaliyan olaya ilişkin bilgi verdi.Gulamaliyan, "Askerlerimizden birinin, yatakhanedeki silah arkadaşlarına ateş etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti" dedi.Saldırının gerekçesinin henüz bilinmediğini dile getiren İranlı komutan, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanmasına çalışıldığını aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20240121/abdde-etkisini-surduren-kar-firtinasi-ve-kutup-soguklarinda-can-kaybi-89a-yukseldi-1079887624.html
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iran, kirman, irna, irna, güneydoğu
iran, kirman, irna, irna, güneydoğu
İran'da bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü
İran'ın Kirman kentinde bulunan kışlada bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Emir Gulamaliyan olaya ilişkin bilgi verdi.
Gulamaliyan, "Askerlerimizden birinin, yatakhanedeki silah arkadaşlarına ateş etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti" dedi.
Saldırının gerekçesinin henüz bilinmediğini dile getiren İranlı komutan, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanmasına çalışıldığını aktardı.