https://sputniknews.com.tr/20240121/bakan-koca-paylasti-videomuzu--izleyip-ogrenin-uygulamaktan-korkmayin-1079876921.html

Bakan Koca paylaştı: 'Videomuzu izleyip öğrenin, uygulamaktan korkmayın'

Bakan Koca paylaştı: 'Videomuzu izleyip öğrenin, uygulamaktan korkmayın'

Videolu 'Heimlich manevrası' paylaşımı yapan Sağlık Bakanı Koca, manevranın hayat kurtarmadaki önemine işaret ederek "Bu teknik, çoğumuzun öğreneceği kadar... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T15:25+0300

2024-01-21T15:25+0300

2024-01-21T15:25+0300

fahrettin koca

türkiye

heimlich manevrası

sosyal medya

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda uygulanan Heimlich manevrasının hayat kurtarıcı olduğunu hatırlattı.Koca, sosyal medya hesabından Heimlich manevrasının nasıl yapılacağına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.Bakan Koca paylaşımında, "Solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda Heimlich manevrası hayat kurtarıcı oluyor. Özellikle çocukların yaşadığı bu kritik durumda, hemen 112'nin aranması ve biliniyorsa vakit kaybetmeden Heimlich manevrasının uygulanması gerekiyor. Bu teknik, çoğumuzun öğreneceği kadar kolaydır. Videomuzu izleyip öğrenin, uygulamaktan korkmayın" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230719/soluk-borusuna-yemek-kacan-musterisini-heimlich-ile-kurtardi-1073708235.html

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heimlich manevrası, heimlich manevrası ne demek, heimlich manevrası nasıl yapılır