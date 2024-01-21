https://sputniknews.com.tr/20240121/almanyada-multeci-karsiti-afd-partisini-50-bin-kisi-protesto-etti--1079883643.html

Almanya'da mülteci karşıtı AfD partisini 50 bin kişi protesto etti

Almanya'da mülteci karşıtı AfD partisini 50 bin kişi protesto etti

Almanya’nın Köln kentinde 50 binden fazla kişi, ülkedeki bütün yabancıları sınır dışı etmeyi planladığı ortaya çıkan aşırı sağcı AfD (Almanya için Alternatif)... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T19:17+0300

2024-01-21T19:17+0300

2024-01-21T19:17+0300

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Almanya’da aşırı sağcı AfD (Almanya için Alternatif) Partisi ve ırkçılık karşıtı protestolar ülke genelinde devam ediyor. Almanya’nın Köln kentindeki Deutz Tersanesi’nde bir araya gelen binlerce kişi, AfD Partisi’ni protesto ederek, ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi. Sendikalar, inisiyatifler ve siyasi partiler gibi oluşumlardan meydana gelen Köln Stellt Sich Quer (Köln Tavır Alıyor) oluşumunun organize ettiği protesto gösterisine, sivil toplum kuruluşlarından sporculara, kiliselerden politikacılara toplumun birçok kesiminin yanı sıra Bundesliga ekiplerinden FC Köln oyuncuları ve yöneticileri de destek verdi. “Demokrasiyi koru, AfD’ye karşı mücadele et“ adı altında organize edilen gösteride protestocular, ellerinde “Köln AfD’den nefret ediyor“, “Naziler dışarı“, “Bir daha asla“, “Milliyetçilik saçmalıktır“ yazılı posterler taşıdı. Gösteride yapılan konuşmalarda ırkçılığa karşı mesajlar verilirken, birçok ünlü müzik grubu da sahne aldı.Organizatörler protesto gösterisine 50 binden fazla kişinin katıldığını açıklarken, gösterinin yapıldığı bölgeye yakın olan yerlerde tramvay seferleri ise yoğun kalabalıktan dolayı aksadı.AfD’nin gizli toplantısıAlman basınında yer alan haberlerde, geçtiğimiz sene kasım ayı sonunda AfD Partisi üyeleri ve diğer bazı ırkçı grupların Potsdam'ın kuzeyindeki lüks bir otelde 'Geri Dönüş' konulu bir konferansta bir araya geldikleri ve AfD'nin iktidar olması durumunda ülkedeki bütün yabancıları sınır dışı etme stratejisinin nasıl uygulanacağının ele alındığı belirtilmişti. Toplantıda ayrıca Almanya vatandaşlığına geçmiş olan yabancı uyrukluların da vatandaşlığının iptal edilerek, ülkeden gönderilmesinin tartışıldığı ifade edilmişti. Haberlerde, toplantıda AfD’nin Federal Meclis üyesi Gerrit Huy, AfD’nin Federal Meclis’teki lideri Alice Wiedel'in kişisel asistanı Rolan Hertwigi, AfD'nin Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi Grubu Başkanı Ulrich Siegmund, Avusturya'dan aşırı sağcı Martin Sellner ve Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) üyesi 2 kişinin de yer aldığı belirtilmişti. Haberlerde, toplantıya davet için gönderilen mektupta, “Ülkemizi yeniden normal ve sağlıklı bir rotaya sokma şansı, her zamankinden daha fazla” ifadelerinin kullanıldığı ve katılımcılardan “en az 5 bin euro bağış” yapması talep edildiği aktarılmıştı.Gizli toplantının ortaya çıkmasının ardından aşırı ırkçı politikaları ve anayasaya aykırı tutumları nedeniyle AfD’nin kapatılması tartışma konusu oldu.

https://sputniknews.com.tr/20221209/almanya-basbakani-scholzdan-afd-vurgusu-burada-bir-seylerin-dondugu-cok-acik-1064365701.html

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afd, almanya için alternatif (afd), almanya