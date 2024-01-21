https://sputniknews.com.tr/20240121/ak-partide-secim-ve-sandik-gorevlilerinin-egitimine-10-subatta-baslanacak-1079868824.html

AK Parti'de seçim ve sandık görevlilerinin eğitimine 10 Şubat'ta başlanacak

AK Parti'de seçim ve sandık görevlilerinin eğitimine 10 Şubat'ta başlanacak

AK Parti, yerel seçim sürecinde ve seçim günü sahada bulunacak görevlilere verilecek eğitime 10-11 Şubat'ta yapacağı Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları ve... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T12:31+0300

2024-01-21T12:31+0300

2024-01-21T12:37+0300

ak parti

politika

sandık

31 mart yerel seçimleri

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31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için bütün il adaylarını açıklayan AK Parti, saha çalışmalarına hız verdi.AK Parti, tüm Türkiye'de il, ilçe ve bazı beldelerde oluşturduğu SKM görevlilerinin seçim gününe kadar, sandık görevlilerinin ise seçim günü yapacağı çalışmalarla ilgili eğitimi için hazırlıklara başladı.Bu kapsamda öncelikle 10-11 Şubat tarihlerinde Ankara'da SKM ve seçim işleri başkanları, il hukukçuları ve il eğitimcilerinin katılımıyla "Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları ve SKM Başkanları Toplantısı" yapılacak.Ardından eğitimlere bölge toplantılarıyla devam edecek parti, bu çerçevede de 2-3 Mart tarihlerinde başlayacak 10 bölge toplantısı düzenleyecek.'Sandık görevlimiz hakkını, hukukunu biliyor mu?'AK Parti SKM Başkanı Ahmet Özdemir, eğitimlerle ilgili Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 10-11 Şubat'ta yapılacak toplantıya değinerek, buradaki eğitim kapsamında SKM başkan ve yöneticilerinin adayların propaganda sürecindeki toplantıları, ziyaret ve mitingleriyle ilgili hazırladığı programların yeniden gözden geçirileceğini, eksiklerin giderileceğini söyledi.Toplantıda seçim işleri başkanlarının da yer alacağını bildiren Özdemir, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240120/liste-belli-oldu-ak-partinin-istanbulun-39-ilcesindeki-belediye-baskan-adaylari-1079855658.html

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ak parti, sandık, 31 mart yerel seçimleri