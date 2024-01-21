https://sputniknews.com.tr/20240121/abd-kongresindeki-israil-yanlisi-sahinler-netanyahuya-guvenini-kaybediyor-1079868013.html
'ABD Kongresi'ndeki İsrail yanlısı 'şahinler', Netanyahu'ya güvenini kaybediyor'
'ABD Kongresi'ndeki İsrail yanlısı 'şahinler', Netanyahu'ya güvenini kaybediyor'
ABD'de ulusal güvenlik alanındaki önemli pozisyonlarda görev yapan İsrail yanlısı Kongre üyelerinin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya güvenlerini... 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T12:01+0300
2024-01-21T12:01+0300
2024-01-21T12:01+0300
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israil-filistin
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NBC News televizyonunun haberine göre Capitol Hill'deki her iki partiden İsrail yanlısı 'şahinler', Netanyahu'ya ve onun Hamas'a karşı savaş yürütme yöntemine olan güvenlerini kaybettiklerini ifade etti.NBC News'e konuşan üç milletvekili, 74 yaşındaki başbakanın Gazze'deki kanlı savaşı sona erdirmeye yönelik bir stratejisi olup olmadığını bile sorguladıklarını ve Netanyahu'nun iktidarda kalmak için savaşı kasıtlı olarak uzatmaya çalıştığını söyledi.Temsilciler Meclisi'nden bir Cumhuriyetçi vekil, "Bibi'yi savunmak ya da tüm bu olanlardaki siyasi stratejisini meşru göstermek gerçekten zor. Gerçek bir güvensizlik var, onun liderlik etme yeteneği hakkında gerçek soru işaretleri var" dedi.Kongredeki ilerici üyelerin uzun zamandır Netanyahu ve İsrail'i Gazze'deki sivilleri öldürdükleri için eleştirdiklerinin anımsatıldığı haberde, "Ancak artık ulusal güvenlikte kilit pozisyonlarda bulunan ve kamuoyu önünde olmasa da Netanyahu'nun liderliğine ilişkin hayal kırıklığını dile getiren İsrail yanlısı milletvekillerinin eğilimlerinde önemli bir değişim yaşandı" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/netanyahunun-gazze-bahanesi-yolsuzluk-davasiyla-mi-ilgili-1078630371.html
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abd, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, abd kongresi, gazze, gazze şeridi, hamas, ortadoğu
abd, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, abd kongresi, gazze, gazze şeridi, hamas, ortadoğu
'ABD Kongresi'ndeki İsrail yanlısı 'şahinler', Netanyahu'ya güvenini kaybediyor'
ABD'de ulusal güvenlik alanındaki önemli pozisyonlarda görev yapan İsrail yanlısı Kongre üyelerinin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya güvenlerini kaybettiği belirtildi.
NBC News televizyonunun haberine göre Capitol Hill'deki her iki partiden İsrail yanlısı 'şahinler', Netanyahu'ya ve onun Hamas'a karşı savaş yürütme yöntemine olan güvenlerini kaybettiklerini ifade etti.
NBC News'e konuşan üç milletvekili, 74 yaşındaki başbakanın Gazze'deki kanlı savaşı sona erdirmeye yönelik bir stratejisi olup olmadığını bile sorguladıklarını ve Netanyahu'nun iktidarda kalmak için savaşı kasıtlı olarak uzatmaya çalıştığını söyledi.
Temsilciler Meclisi'nden bir Cumhuriyetçi vekil, "Bibi'yi savunmak ya da tüm bu olanlardaki siyasi stratejisini meşru göstermek gerçekten zor. Gerçek bir güvensizlik var, onun liderlik etme yeteneği hakkında gerçek soru işaretleri var" dedi.
Kongredeki ilerici üyelerin uzun zamandır Netanyahu ve İsrail'i Gazze'deki sivilleri öldürdükleri için eleştirdiklerinin anımsatıldığı haberde, "Ancak artık ulusal güvenlikte kilit pozisyonlarda bulunan ve kamuoyu önünde olmasa da Netanyahu'nun liderliğine ilişkin hayal kırıklığını dile getiren İsrail yanlısı milletvekillerinin eğilimlerinde önemli bir değişim yaşandı" ifadelerine yer verildi.