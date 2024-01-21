https://sputniknews.com.tr/20240121/42-efes-selcuk-deve-guresleri-festivali-yapildi-1079876984.html
42. Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali yapıldı
42. Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali yapıldı
İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen ve 'Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı' olarak nitelendirilen Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, 42. kez düzenlendi. 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T15:22+0300
2024-01-21T15:22+0300
2024-01-21T15:22+0300
multimedya
deve
deve güreşi
izmir
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Selçuk Belediyesinin katkılarıyla Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı tarafından Pamucak Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen develer mücadele etti.
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deve, deve güreşi, izmir, фото
deve, deve güreşi, izmir, фото
42. Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali yapıldı
İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen ve 'Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı' olarak nitelendirilen Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, 42. kez düzenlendi.
Selçuk Belediyesinin katkılarıyla Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı tarafından Pamucak Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen develer mücadele etti.
© AA / Berkan Çetin
İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen ve 'Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı' olarak nitelendirilen Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, 42. kez düzenlendi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen ve 'Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı' olarak nitelendirilen Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, 42. kez düzenlendi.
© AA / Berkan Çetin
Pamucak Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen yaklaşık 160 deve mücadele etti.
Pamucak Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen yaklaşık 160 deve mücadele etti.
© AA / Berkan Çetin
Çok sayıda deve güreşi meraklısı, soğuk havaya rağmen sahayı çevreleyen yamaçları erken saatlerden itibaren doldurdu.
Çok sayıda deve güreşi meraklısı, soğuk havaya rağmen sahayı çevreleyen yamaçları erken saatlerden itibaren doldurdu.
© AA / Berkan Çetin
Güreşler öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, dua edildi.
Güreşler öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, dua edildi.
© AA / Berkan Çetin
Sahipleri tarafından alanda dolaştırılarak müsabakaya hazırlanan develer, yapılan eşleşmeler sonrasında birbirleriyle güreşti.
Sahipleri tarafından alanda dolaştırılarak müsabakaya hazırlanan develer, yapılan eşleşmeler sonrasında birbirleriyle güreşti.
© AA / Berkan Çetin
Vatandaşlar, deve sucuğu, yöresel tarım ve el sanatları ürünlerinin satıldığı tezgahların kurulduğu alanda güreşleri izlerken piknik de yaptı.
Vatandaşlar, deve sucuğu, yöresel tarım ve el sanatları ürünlerinin satıldığı tezgahların kurulduğu alanda güreşleri izlerken piknik de yaptı.