https://sputniknews.com.tr/20240121/42-efes-selcuk-deve-guresleri-festivali-yapildi-1079876984.html

42. Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali yapıldı

42. Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali yapıldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen ve 'Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı' olarak nitelendirilen Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, 42. kez düzenlendi. 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T15:22+0300

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multimedya

deve

deve güreşi

izmir

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Selçuk Belediyesinin katkılarıyla Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı tarafından Pamucak Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen develer mücadele etti.

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