https://sputniknews.com.tr/20240120/yapay-zekanin-gozunden-ilk-turk-astronot-1079848932.html
Yapay zekanın gözünden 'ilk Türk astronot'
Yapay zekanın gözünden 'ilk Türk astronot'
Yapay zeka, içeriğinde çay, İstanbul ve birçok kültürel sembolün yer aldığı uzay temalı görselleri tasvir etti. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T12:54+0300
2024-01-20T12:54+0300
2024-01-20T13:14+0300
multimedya
fotoğraf
yapay zeka
astronot
türkiye
yapay zeka astronot
yapay zeka türk astronot
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fotoğraf, yapay zeka, astronot, türkiye, yapay zeka astronot, yapay zeka türk astronot, фото
fotoğraf, yapay zeka, astronot, türkiye, yapay zeka astronot, yapay zeka türk astronot, фото
Yapay zekanın gözünden 'ilk Türk astronot'
12:54 20.01.2024 (güncellendi: 13:14 20.01.2024)
Yapay zeka, içeriğinde çay, İstanbul ve birçok kültürel sembolün yer aldığı uzay temalı görselleri tasvir etti.
Yapay zeka tarafından oluşturulan ilk Türk astronot gezegenler arasında kahvaltı ederken betimlendi.
Yapay zeka tarafından oluşturulan ilk Türk astronot gezegenler arasında kahvaltı ederken betimlendi.
Yapay zeka tarafından oluşturulan ilk Türk astronot, Türk bayrağını taşırken tasvir edildi.
Yapay zeka tarafından oluşturulan ilk Türk astronot, Türk bayrağını taşırken tasvir edildi.
Yapay zeka tarafından oluşturulan ilk Türk astronot kültür temalı görselle betimlendi.
Yapay zeka tarafından oluşturulan ilk Türk astronot kültür temalı görselle betimlendi.
Yapay zeka tarafından oluşturulan ilk Türk astronot, çay temasıyla birleşti.
Yapay zeka tarafından oluşturulan ilk Türk astronot, çay temasıyla birleşti.
Yapay Zeka tarafından oluşturulan İlk Türk astronot şehri izlerken tasvir edildi
Yapay Zeka tarafından oluşturulan İlk Türk astronot şehri izlerken tasvir edildi
Yapay zeka tarafından oluşturulan ilk Türk astronot, şehir manzarasıyla betimlendi.
Yapay zeka tarafından oluşturulan ilk Türk astronot, şehir manzarasıyla betimlendi.
Yapay zeka tarafından oluşturulan ilk Türk astronot, İstanbul'un yapıları temasıyla çizildi.
Yapay zeka tarafından oluşturulan ilk Türk astronot, İstanbul'un yapıları temasıyla çizildi.