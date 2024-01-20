https://sputniknews.com.tr/20240120/uludagda-somestr-tatilinin-ilk-gununde-yogunluk-yasandi--1079853388.html

Uludağ'da sömestr tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşandı

Uludağ'da sömestr tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşandı

Kış turizminin en çok tercih edilen mekanlarından biri olan Uludağ'da sömestr tatilinin ilk gününde doldu taştı. Binlerce yerli ve yabancı turist pistlere akın... 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T14:58+0300

2024-01-20T14:58+0300

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uludağ

bursa

sömestr tatili

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Kış turizminin önde gelen merkezlerinden biri olan Uludağ'da sezonun geç açılmasına rağmen, sömestr tatilinde yoğunluk yaşandı. Sömestr tatilini fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist Uludağ'a akın etti.Tatilciler karın tadını kayak ve snowboard yaparak çıkardı.Pistlerde zaman zaman sis hakim olurken, tatilciler eğlencelerine devam etti.Jandarma ekipleri de kayakçıları sürekli ikaz ederek, muhtemel kayıp ve kazalara karşı tedbir aldı.Otel yöneticisi Ömer Faruk Kamburoğlu, "Bugün sömestr tatiline başladık. Bugün itibariyle otelimiz yüzde 80-85 civarında dolu. Tüm öğrencilerimizi aileleriyle birlikte bekliyoruz. Aynı zamanda işletmemiz hayvan kabul ediyor. Hayvan dostu olduğumuz için onlara da yer ayırdık. Şu anda oda fiyatlarımız gecelik 10 bin ila 50 bin lira arasında değişiyor. Minimum oda fiyatı ve kayak malzemesi ile bir günlük tatil 20 bin ila 25 bin TL'yi bulacaktır" dedi.

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Uludağ'da sömestr tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşandı Uludağ'da sömestr tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşandı 2024-01-20T14:58+0300 true PT0M48S

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