https://sputniknews.com.tr/20240120/uaea-zaporojye-ngs-cevresinde-bir-kez-daha-mayin-bulundu-1079841127.html

UAEA: Zaporojye NGS çevresinde bir kez daha mayın bulundu

UAEA: Zaporojye NGS çevresinde bir kez daha mayın bulundu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin çevresinde yeni mayınlar bulunduğunu bildirdi. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T01:11+0300

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UAEA’dan yapılan açıklamada, kurum uzmanlarının Rusya'nın kontrolündeki Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin çevresinde yeni mayınlar tespit ettiği belirtildi.Açıklamada, “Daha önce UAEA ekibi tarafından Zaporojye NGS’nin çevresindeki tampon bölgede tespit edilen ve Kasım 2023'te kaldırılan mayınlara aynı yerlerde tekrar rastlandı. Burası santralin işletme personelinin erişemeyeceği kapalı bir alan” denilerek, mayınların varlığının UAEA’nın güvenlik standartlarına uymadığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231226/uaea-iran-zenginlestirilmis-uranyum-uretimini-artirdi-1078982284.html

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uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rusya, zaporojye