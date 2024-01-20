https://sputniknews.com.tr/20240120/scholz-ve-sunak-ukraynadaki-durumu-gorustu-1079841521.html

Scholz ve Sunak Ukrayna'daki durumu görüştü

Scholz ve Sunak Ukrayna'daki durumu görüştü

Almanya Başbakanı Scholz ve İngiltere Başbakannı Sunak’ın telefonda Ukrayna'ya destek konusunu görüştü. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T01:44+0300

2024-01-20T01:44+0300

2024-01-20T01:44+0300

ukrayna krizi

olaf scholz

ingiltere

ukrayna

ukrayna krizi

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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, gazetecilere yaptığı açıklamada Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un İngiliz mevkidaşı Rishi Sunak ile Ukrayna'ya verilen desteği ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyledi.Hebestreit, “Başbakan Scholz, İngiliz mevkidaşı Sunak ile telefonda görüştü. Ukrayna'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundular" dediSözcü, iki ülke başbakanlarının Ukrayna'nın ciddi ve sürekli destek almaya devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240120/fransa-savunma-bakani-paris-vatandaslarinin-ukraynada-savasmasini-yasaklayamaz-1079840344.html

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