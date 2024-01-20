https://sputniknews.com.tr/20240120/rus-disisleribati-basarisizligi-anlayip-rusyayi-stratejik-yenilgiye-ugratma-fikrinden-uzaklasti-1079855427.html

Rus Dışişleri:Batı, başarısızlığı anlayıp Rusya’yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma fikrinden uzaklaştı

Rus Dışişleri:Batı, başarısızlığı anlayıp Rusya’yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma fikrinden uzaklaştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Rusya'yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma sloganından, başarısızlığının farkına vararak uzaklaştığını... 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T16:45+0300

2024-01-20T16:45+0300

2024-01-20T16:45+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Batı'nın Rusya'yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma sloganından, başarısızlığının farkına vararak uzaklaştığını ifade etti.Zaharova, “Batı, ‘Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratacağız’ sloganını revize etti. Artık sloganları 'Rusya’nın yenmesine izin vermeyeceğiz' şeklinde telaffuz ediliyor” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, Batılı PR çalışanlarının artık ‘kaçınılmaz gerçekliği göz önüne alarak bir sonraki aşama için nasıl bir strateji belirleyecekleri konusunda kafa yorduklarından’ emin olduğunu sözlerine ekledi.

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