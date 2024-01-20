https://sputniknews.com.tr/20240120/rus-disisleribati-basarisizligi-anlayip-rusyayi-stratejik-yenilgiye-ugratma-fikrinden-uzaklasti-1079855427.html
Rus Dışişleri:Batı, başarısızlığı anlayıp Rusya’yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma fikrinden uzaklaştı
Rus Dışişleri:Batı, başarısızlığı anlayıp Rusya’yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma fikrinden uzaklaştı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Rusya'yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma sloganından, başarısızlığının farkına vararak uzaklaştığını... 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T16:45+0300
2024-01-20T16:45+0300
2024-01-20T16:45+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Batı'nın Rusya'yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma sloganından, başarısızlığının farkına vararak uzaklaştığını ifade etti.Zaharova, “Batı, ‘Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratacağız’ sloganını revize etti. Artık sloganları 'Rusya’nın yenmesine izin vermeyeceğiz' şeklinde telaffuz ediliyor” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, Batılı PR çalışanlarının artık ‘kaçınılmaz gerçekliği göz önüne alarak bir sonraki aşama için nasıl bir strateji belirleyecekleri konusunda kafa yorduklarından’ emin olduğunu sözlerine ekledi.
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rusya, batı, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna
Rus Dışişleri:Batı, başarısızlığı anlayıp Rusya’yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma fikrinden uzaklaştı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Rusya'yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma sloganından, başarısızlığının farkına vararak uzaklaştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Batı'nın Rusya'yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma sloganından, başarısızlığının farkına vararak uzaklaştığını ifade etti.
Zaharova, “Batı, ‘Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratacağız’ sloganını revize etti. Artık sloganları 'Rusya’nın yenmesine izin vermeyeceğiz' şeklinde telaffuz ediliyor” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, Batılı PR çalışanlarının artık ‘kaçınılmaz gerçekliği göz önüne alarak bir sonraki aşama için nasıl bir strateji belirleyecekleri konusunda kafa yorduklarından’ emin olduğunu sözlerine ekledi.