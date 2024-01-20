https://sputniknews.com.tr/20240120/putinin-turkiye-ziyaretine-iliskin-soruyu-yanitlayan-kremlin-sozcusu-zamaninda-bildirecegiz-1079857553.html
Putin’in Türkiye ziyaretine ilişkin soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü: Zamanında bildireceğiz
Putin’in Türkiye ziyaretine ilişkin soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü: Zamanında bildireceğiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Şubat ayı içinde Türkiye’yi ziyaret edebileceği yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine... 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T17:33+0300
2024-01-20T17:33+0300
2024-01-20T17:33+0300
dünya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
türkiye
rusya
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Putin’in 12 Şubat’ta Türkiye’yi ziyaret edebileceği yönündeki iddiaları değerlendirdi.Peskov, ilgili soruya, “Bunu zamanında bildireceğiz” yanıtını verdi.Daha önce Türkiye gazetesi, kendi kaynaklarına atıfla Rusya Devlet Başkanı'nın 12 Şubat'ta Ankara’yı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirmişti.Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili ise Sputnik’e demecinde Putin'in o tarihteki ziyaretine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığına dikkat çekerek, tarihler üzerinde diplomatik kanallar üzerinden mutabakat sağlandığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240116/putin-kuzey-kore-disisleri-bakanini-kabul-etti-1079723127.html
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, rusya
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, rusya
Putin’in Türkiye ziyaretine ilişkin soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü: Zamanında bildireceğiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Şubat ayı içinde Türkiye’yi ziyaret edebileceği yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine, Kremlin’in söz konusu ziyaret konusunda zamanında bilgilendirme yapacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Putin’in 12 Şubat’ta Türkiye’yi ziyaret edebileceği yönündeki iddiaları değerlendirdi.
Peskov, ilgili soruya, “Bunu zamanında bildireceğiz” yanıtını verdi.
Daha önce Türkiye gazetesi, kendi kaynaklarına atıfla Rusya Devlet Başkanı'nın 12 Şubat'ta Ankara’yı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirmişti.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili ise Sputnik’e demecinde Putin'in o tarihteki ziyaretine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığına dikkat çekerek, tarihler üzerinde diplomatik kanallar üzerinden mutabakat sağlandığını söylemişti.