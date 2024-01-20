https://sputniknews.com.tr/20240120/putinin-turkiye-ziyaretine-iliskin-soruyu-yanitlayan-kremlin-sozcusu-zamaninda-bildirecegiz-1079857553.html

Putin’in Türkiye ziyaretine ilişkin soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü: Zamanında bildireceğiz

Putin’in Türkiye ziyaretine ilişkin soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü: Zamanında bildireceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Şubat ayı içinde Türkiye’yi ziyaret edebileceği yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine... 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T17:33+0300

2024-01-20T17:33+0300

2024-01-20T17:33+0300

dünya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

türkiye

rusya

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Putin’in 12 Şubat’ta Türkiye’yi ziyaret edebileceği yönündeki iddiaları değerlendirdi.Peskov, ilgili soruya, “Bunu zamanında bildireceğiz” yanıtını verdi.Daha önce Türkiye gazetesi, kendi kaynaklarına atıfla Rusya Devlet Başkanı'nın 12 Şubat'ta Ankara’yı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirmişti.Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili ise Sputnik’e demecinde Putin'in o tarihteki ziyaretine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığına dikkat çekerek, tarihler üzerinde diplomatik kanallar üzerinden mutabakat sağlandığını söylemişti.

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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, rusya