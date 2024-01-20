5 yıldır paralarını çekemeyen mevduat sahipleri Merkez Bankası'na havai fişek attı

2019’dan bu yana devam eden ekonomik kriz nedeniyle hükümetin mevduat hesaplarını dondurmasının ardından bankalardan paralarını çekemeyen Lübnan halkı, bir kez daha sokağa çıktı.



Mevduat sahiplerini temsil eden "Mudilerin Çığlığı (Depositors Outcry)" adlı oluşumun çağrısıyla Merkez Bankası binasının önünde bir araya gelen kalabalık grup, paralarının iade edilmesini istedi.



Bazı göstericiler Merkez Bankası'na havai fişek fırlattı, bazıları ise bina önündeki yolu trafiğe kapatarak araç lastiklerini ateşe verdi.