https://sputniknews.com.tr/20240120/paralarini-cekemeyen-mevduat-sahipleri-merkez-bankasina-havai-fisek-atti-1079843818.html
5 yıldır paralarını çekemeyen mevduat sahipleri Merkez Bankası'na havai fişek attı
5 yıldır paralarını çekemeyen mevduat sahipleri Merkez Bankası'na havai fişek attı
Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta 2019'dan bu yana mevduat hesapları dondurulduğu için paralarını çekemeyen mudiler, Merkez Bankası'na havai fişek fırlattı. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T10:23+0300
2024-01-20T10:23+0300
2024-01-20T10:24+0300
dünya
lübnan
havai fişek
merkez bankası
beyrut
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/14/1079843868_0:52:1000:614_1920x0_80_0_0_94c792d6dc8a646fccb0d7dbd6a0d1f9.jpg
2019’dan bu yana devam eden ekonomik kriz nedeniyle hükümetin mevduat hesaplarını dondurmasının ardından bankalardan paralarını çekemeyen Lübnan halkı, bir kez daha sokağa çıktı.Mevduat sahiplerini temsil eden "Mudilerin Çığlığı (Depositors Outcry)" adlı oluşumun çağrısıyla Merkez Bankası binasının önünde bir araya gelen kalabalık grup, paralarının iade edilmesini istedi.Bazı göstericiler Merkez Bankası'na havai fişek fırlattı, bazıları ise bina önündeki yolu trafiğe kapatarak araç lastiklerini ateşe verdi.
lübnan
beyrut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/14/1079843868_56:0:943:665_1920x0_80_0_0_6f94498137b1fa4f9d38f4e991f7b5a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lübnan, havai fişek, merkez bankası, beyrut
lübnan, havai fişek, merkez bankası, beyrut
5 yıldır paralarını çekemeyen mevduat sahipleri Merkez Bankası'na havai fişek attı
10:23 20.01.2024 (güncellendi: 10:24 20.01.2024)
Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta 2019'dan bu yana mevduat hesapları dondurulduğu için paralarını çekemeyen mudiler, Merkez Bankası'na havai fişek fırlattı.
2019’dan bu yana devam eden ekonomik kriz nedeniyle hükümetin mevduat hesaplarını dondurmasının ardından bankalardan paralarını çekemeyen Lübnan halkı, bir kez daha sokağa çıktı.
Mevduat sahiplerini temsil eden "Mudilerin Çığlığı (Depositors Outcry)" adlı oluşumun çağrısıyla Merkez Bankası binasının önünde bir araya gelen kalabalık grup, paralarının iade edilmesini istedi.
Bazı göstericiler Merkez Bankası'na havai fişek fırlattı, bazıları ise bina önündeki yolu trafiğe kapatarak araç lastiklerini ateşe verdi.