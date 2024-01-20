https://sputniknews.com.tr/20240120/meteorolojiden-uyari-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-1079850013.html

Meteoroloji'den uyarı: Sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji'den uyarı: Sel ve su baskınlarına dikkat

Doğu Akdeniz ve ülkenin doğu kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T13:08+0300

2024-01-20T13:08+0300

2024-01-20T13:08+0300

türkiye

hava durumu

türkiye

meteoro

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güney ve Adıyaman'ın kuzey ilçeleri ile Tunceli ve Bingöl çevreleri, Sivas'ın doğusu, Erzincan'ın güney ve batısı, Elazığ'ın kuzey ve doğusu, Malatya, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışın görüleceği tahmin ediliyor.Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20240120/abdde-kutup-soguklarindan-son-1-haftada-59-kisi-hayatini-kaybetti-1079845555.html

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hava durumu, türkiye, meteoro, meteoroloji genel müdürlüğü