https://sputniknews.com.tr/20240120/meteorolojiden-uyari-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-1079850013.html
Meteoroloji'den uyarı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Meteoroloji'den uyarı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Doğu Akdeniz ve ülkenin doğu kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T13:08+0300
2024-01-20T13:08+0300
2024-01-20T13:08+0300
türkiye
hava durumu
türkiye
meteoro
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güney ve Adıyaman'ın kuzey ilçeleri ile Tunceli ve Bingöl çevreleri, Sivas'ın doğusu, Erzincan'ın güney ve batısı, Elazığ'ın kuzey ve doğusu, Malatya, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışın görüleceği tahmin ediliyor.Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240120/abdde-kutup-soguklarindan-son-1-haftada-59-kisi-hayatini-kaybetti-1079845555.html
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hava durumu, türkiye, meteoro, meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu, türkiye, meteoro, meteoroloji genel müdürlüğü
Meteoroloji'den uyarı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Doğu Akdeniz ve ülkenin doğu kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güney ve Adıyaman'ın kuzey ilçeleri ile Tunceli ve Bingöl çevreleri, Sivas'ın doğusu, Erzincan'ın güney ve batısı, Elazığ'ın kuzey ve doğusu, Malatya, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışın görüleceği tahmin ediliyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.