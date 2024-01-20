https://sputniknews.com.tr/20240120/kastamonu-sislerin-altinda-kayboldu-1079862368.html
Kastamonu sislerin altında kayboldu
Kastamonu sislerin altında kayboldu
Kastamonu'da şehrin üzerini kaplayan yoğun sis dronela görüntülendi. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T22:36+0300
2024-01-20T22:36+0300
2024-01-20T22:36+0300
multimedya
kastamonu
sis
drone
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Kastamonu'da kentin üzerine yayılan sis, görüş mesafesini azalttı. Bölgede Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisinden itibaren etkili olan sis, şehrin üzerinde adeta 'sis denizi' oluşturdu.Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronela görüntülendi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kastamonu, sis, drone, фото
kastamonu, sis, drone, фото
Kastamonu sislerin altında kayboldu
Kastamonu'da şehrin üzerini kaplayan yoğun sis dronela görüntülendi.
Kastamonu'da kentin üzerine yayılan sis, görüş mesafesini azalttı. Bölgede Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisinden itibaren etkili olan sis, şehrin üzerinde adeta 'sis denizi' oluşturdu.
Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronela görüntülendi.
© AA / Özgür Alantor Kastamonu'da şehrin üzerinde adeta 'sis denizi' oluştu.
Kastamonu'da şehrin üzerinde adeta 'sis denizi' oluştu.
© AA / Özgür Alantor Kastamonu'da şehrin üzerinde adeta 'sis denizi' oluştu.
Kastamonu'da şehrin üzerinde adeta 'sis denizi' oluştu.
© AA / Özgür Alantor Kastamonu'da şehrin üzerinde adeta 'sis denizi' oluştu.
Kastamonu'da şehrin üzerinde adeta 'sis denizi' oluştu.
© AA / Özgür Alantor Kastamonu'da şehrin üzerinde adeta 'sis denizi' oluştu.
Kastamonu'da şehrin üzerinde adeta 'sis denizi' oluştu.
© AA / Özgür Alantor Kastamonu'da şehrin üzerinde adeta 'sis denizi' oluştu.
Kastamonu'da şehrin üzerinde adeta 'sis denizi' oluştu.