https://sputniknews.com.tr/20240120/kastamonu-sislerin-altinda-kayboldu-1079862368.html

Kastamonu sislerin altında kayboldu

Kastamonu sislerin altında kayboldu

Kastamonu'da şehrin üzerini kaplayan yoğun sis dronela görüntülendi. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T22:36+0300

2024-01-20T22:36+0300

2024-01-20T22:36+0300

multimedya

kastamonu

sis

drone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/14/1079863175_0:482:2730:2018_1920x0_80_0_0_cec8fddd9c74cc4a073e39e193721186.jpg

Kastamonu'da kentin üzerine yayılan sis, görüş mesafesini azalttı. Bölgede Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisinden itibaren etkili olan sis, şehrin üzerinde adeta 'sis denizi' oluşturdu.Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronela görüntülendi.

kastamonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kastamonu, sis, drone, фото