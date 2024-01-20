https://sputniknews.com.tr/20240120/istanbulda-otogarda-yariyil-tatili-yogunlugu-1079844465.html
İstanbul'da otogarda yarıyıl tatili yoğunluğu
İstanbul'da otogarda yarıyıl tatili yoğunluğu
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle beraber yoğunluk arttı. Tatili şehir dışında... 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T10:44+0300
2024-01-20T10:44+0300
2024-01-20T10:44+0300
yaşam
otogar
15 temmuz demokrasi otogarı
bayrampaşa
istanbul
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Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda okulların yarıyıl tatiline girmesiyle beraber yoğunluk arttı.Tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, otogara akın etti. Yaklaşık 2 haftalık tatilde bazı öğrenciler aileleriyle vakit geçirmek için memleketlerine döndü.
15 temmuz demokrasi otogarı
bayrampaşa
istanbul
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otogar, 15 temmuz demokrasi otogarı, bayrampaşa, istanbul
otogar, 15 temmuz demokrasi otogarı, bayrampaşa, istanbul
İstanbul'da otogarda yarıyıl tatili yoğunluğu
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle beraber yoğunluk arttı. Tatili şehir dışında geçirmek isteyenler otogara akın etti.
Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda okulların yarıyıl tatiline girmesiyle beraber yoğunluk arttı.
Tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, otogara akın etti.
Yaklaşık 2 haftalık tatilde bazı öğrenciler aileleriyle vakit geçirmek için memleketlerine döndü.