https://sputniknews.com.tr/20240120/istanbulda-otogarda-yariyil-tatili-yogunlugu-1079844465.html

İstanbul'da otogarda yarıyıl tatili yoğunluğu

İstanbul'da otogarda yarıyıl tatili yoğunluğu

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle beraber yoğunluk arttı. Tatili şehir dışında... 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T10:44+0300

2024-01-20T10:44+0300

2024-01-20T10:44+0300

yaşam

otogar

15 temmuz demokrasi otogarı

bayrampaşa

istanbul

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Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda okulların yarıyıl tatiline girmesiyle beraber yoğunluk arttı.Tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, otogara akın etti. Yaklaşık 2 haftalık tatilde bazı öğrenciler aileleriyle vakit geçirmek için memleketlerine döndü.

15 temmuz demokrasi otogarı

bayrampaşa

istanbul

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otogar, 15 temmuz demokrasi otogarı, bayrampaşa, istanbul