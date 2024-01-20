https://sputniknews.com.tr/20240120/israilli-vekil-savasa-karsi-cikan-israilliler-olum-tehditleri-aliyor-1079845882.html
İsrailli vekil: Savaşa karşı çıkan İsrailliler ölüm tehditleri alıyor
İsrailli vekil: Savaşa karşı çıkan İsrailliler ölüm tehditleri alıyor
İsrail Meclisindeki muhalif Yahudi Milletvekili Ofer Cassif, Tel Aviv yönetimine karşı açılan soykırım davasını desteklediği için milletvekilliğinin... 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T11:53+0300
2024-01-20T11:53+0300
2024-01-20T11:53+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
savaş
benyamin netanyahu
filistin
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İsrailli milletvekili Ofer Cassif, Netanyahu hükümetine karşı açılan soykırım davasını desteklediğini söylediği için sosyal medyada kendisine yönelik linç kampanyası başlatıldığını açıkladı.İsrail Evimiz Partisi Milletvekili Oded Forer, Cassif'in milletvekilliğinin düşürülmesi için mecliste imza toplamaya başladı.Cassif, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırılara karşı çıktığı için 40 günlüğüne meclis oturumlarından uzaklaştırılmış, bu sürenin bitiminde yeniden meclise dönmüştü.İsrail'de savaş karşıtlarının sesini yükseltmesinin kolay olmadığını belirten Cassif, "İsrail'de savaş karşıtı gösteri düzenlemek, savaşın bitmesini istemek hatta ateşkes çağrısında bulunmak bile neredeyse tamamen yasak. Bunu yapan öğrenciler okuldan ya da üniversiteden uzaklaştırılıyor, insanlar işlerinden atılıyor, polis göstericilere acımasızca şiddet uyguluyor." dedi.Şiddetin sadece hükümet düzeyinden gelmediğini, İsrail toplumunun önemli bir kesimine de nüfuz ettiğini dile getiren Cassif, şunları söyledi:"Savaşa karşı sesini yükseltmek isteyenlerin ifade hürriyetine bir saldırı var. Savaşa karşı çıkan İsrailliler ölüm tehditleri alıyor. Bu durum topluma da nüfuz etmiş durumda. Toplumun büyümekte olan bir kısmı savaşa karşı olanlara yönelik şiddeti ve ölüm tehditlerini destekliyor. İsrail'de savaşa karşı olan ve barışçıl çözüm isteyenlerin sayısı son derece kısıtlı. İnsanlar polisten korkuyor. Çünkü polis savaşa karşı protesto düzenleyerek seslerini yükseltmek isteyenlere büyük şiddet uyguluyor. Çünkü bu şiddet başbakan (Binyamin Netanyahu) hükümetinin tamamı ve özellikle sözde Ulusal Güvenlik Bakanı (Itamar Ben-Gvir) tarafından meşrulaştırılıyor."Cassif, Gazze'ye yönelik savaşın tek sebebinin Netanyahu hükümetinin devamını sağlamak olduğunu, bunun İsraillilerin güvenliğiyle bir ilgisi olmadığını kaydetti.Gazze'ye saldırıların hemen durdurulmaması halinde çatışmaların bölgesel, hatta dünya çapında bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunan İsrailli milletvekili, "berbat" olarak tanımladığı Netanyahu hükümetinin iş başında kalmaya devam etmesi halinde herkesin "büyük bedel" ödeyeceğini ve tüm bölgenin "patlayacağını" ifade etti.
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israil, israil-filistin, savaş, benyamin netanyahu, filistin
israil, israil-filistin, savaş, benyamin netanyahu, filistin
İsrailli vekil: Savaşa karşı çıkan İsrailliler ölüm tehditleri alıyor
İsrail Meclisindeki muhalif Yahudi Milletvekili Ofer Cassif, Tel Aviv yönetimine karşı açılan soykırım davasını desteklediği için milletvekilliğinin düşürülmesi için mecliste imza toplamaya başladı.
İsrailli milletvekili Ofer Cassif, Netanyahu hükümetine karşı açılan soykırım davasını desteklediğini söylediği için sosyal medyada kendisine yönelik linç kampanyası başlatıldığını açıkladı.
İsrail Evimiz Partisi Milletvekili Oded Forer, Cassif'in milletvekilliğinin düşürülmesi için mecliste imza toplamaya başladı.
Cassif, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırılara karşı çıktığı için 40 günlüğüne meclis oturumlarından uzaklaştırılmış, bu sürenin bitiminde yeniden meclise dönmüştü.
İsrail'de savaş karşıtlarının sesini yükseltmesinin kolay olmadığını belirten Cassif, "İsrail'de savaş karşıtı gösteri düzenlemek, savaşın bitmesini istemek hatta ateşkes çağrısında bulunmak bile neredeyse tamamen yasak. Bunu yapan öğrenciler okuldan ya da üniversiteden uzaklaştırılıyor, insanlar işlerinden atılıyor, polis göstericilere acımasızca şiddet uyguluyor." dedi.
Şiddetin sadece hükümet düzeyinden gelmediğini, İsrail toplumunun önemli bir kesimine de nüfuz ettiğini dile getiren Cassif, şunları söyledi:
"Savaşa karşı sesini yükseltmek isteyenlerin ifade hürriyetine bir saldırı var. Savaşa karşı çıkan İsrailliler ölüm tehditleri alıyor. Bu durum topluma da nüfuz etmiş durumda. Toplumun büyümekte olan bir kısmı savaşa karşı olanlara yönelik şiddeti ve ölüm tehditlerini destekliyor. İsrail'de savaşa karşı olan ve barışçıl çözüm isteyenlerin sayısı son derece kısıtlı. İnsanlar polisten korkuyor. Çünkü polis savaşa karşı protesto düzenleyerek seslerini yükseltmek isteyenlere büyük şiddet uyguluyor. Çünkü bu şiddet başbakan (Binyamin Netanyahu) hükümetinin tamamı ve özellikle sözde Ulusal Güvenlik Bakanı (Itamar Ben-Gvir) tarafından meşrulaştırılıyor."
Cassif, Gazze'ye yönelik savaşın tek sebebinin Netanyahu hükümetinin devamını sağlamak olduğunu, bunun İsraillilerin güvenliğiyle bir ilgisi olmadığını kaydetti.
Gazze'ye saldırıların hemen durdurulmaması halinde çatışmaların bölgesel, hatta dünya çapında bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunan İsrailli milletvekili, "berbat" olarak tanımladığı Netanyahu hükümetinin iş başında kalmaya devam etmesi halinde herkesin "büyük bedel" ödeyeceğini ve tüm bölgenin "patlayacağını" ifade etti.