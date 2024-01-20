https://sputniknews.com.tr/20240120/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-oldurulen-filistinlilerin-sayisi-24-bin-927ye-yukseldi-1079847301.html
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye, yaralı sayısı 62 bin 388'e çıktı. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T12:39+0300
2024-01-20T12:39+0300
2024-01-20T12:39+0300
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 165 Filistinlinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 280 kişinin yaralandığı belirtildi.Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bunlara ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 24 bin 927'ye, yaralı sayısının da 62 bin 388'e yükseldiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240120/birlesmis-milletler-gazzede-yaklasik-1-milyon-kadin-yerinden-edildi-1079847038.html
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye, yaralı sayısı 62 bin 388'e çıktı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 165 Filistinlinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 280 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bunlara ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.
Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 24 bin 927'ye, yaralı sayısının da 62 bin 388'e yükseldiğini bildirdi.