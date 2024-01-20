Dünyaca ünlü çikolata markasının Türkiye'deki ürünleri toplatılıyor

Toblerone ürününü İsviçre'den ithal ederek Türkiye'de satışını gerçekleştiren Kent Gıda, söz konusu piyasaya sürülen ürünü için geri çağırma kararı aldı.



Kent Gıda'dan yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:



''Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. olarak tüketicilerimizin güvenliği ve ürünlerimizin kalitesi en büyük önceliğimizdir. Birkaç tüketicimizden gelen şikâyet doğrultusunda İsviçre'de bulunan üretim tesisi ile temas ederek inceleme ve kalite araştırması yapılması talep edilmiştir. Yapılan inceleme ve kalite araştırması sonucunda aşağıda bilgileri bulunan OOY4033553 lot numaralı Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüzde yabancı plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığı bilgisi teyit edilmiştir. Bulaşın kaynağının belirlendiğini ve tekrar oluşmasını önleyecek düzeltici önlemlerin derhal alındığı belirtmek isteriz.''



Yapılan ek açıklamada, geri çağırmanın diğer Mondelez International veya Toblerone ürünlerini etkilemediği ifade edildi.



Kent Gıda, ''Halihazırda tüm müşterilerimizden ve bayilerimizden söz konusu lot bilgili ürünleri geri çağırdığımızı, imha etmek üzere topladığımızı, ilgili kamu kurumları ile iletişime geçtiğimizi bildiririz.'' açıklamasında bulundu.