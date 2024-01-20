https://sputniknews.com.tr/20240120/bursa-deniz-otobuslerinden-hava-muhalefeti-aciklamasi-6-sefer-yapilamayacak--1079842855.html
Bursa Deniz Otobüsleri'nden hava muhalefeti açıklaması: 6 sefer yapılamayacak
Bursa Deniz Otobüsleri'nden hava muhalefeti açıklaması: 6 sefer yapılamayacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T09:45+0300
2024-01-20T09:45+0300
2024-01-20T09:45+0300
türkiye
bursa
bursa büyükşehir belediyesi
bursa deniz otobüsleri (budo)
hava muhalefeti
mudanya
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) web sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240120/meteoroloji-kar-icin-uyardi-bugun-hava-nasil-olacak--1079842067.html
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bursa, bursa büyükşehir belediyesi, bursa deniz otobüsleri (budo), hava muhalefeti, mudanya
bursa, bursa büyükşehir belediyesi, bursa deniz otobüsleri (budo), hava muhalefeti, mudanya
Bursa Deniz Otobüsleri'nden hava muhalefeti açıklaması: 6 sefer yapılamayacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) web sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.