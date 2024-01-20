https://sputniknews.com.tr/20240120/bursa-deniz-otobuslerinden-hava-muhalefeti-aciklamasi-6-sefer-yapilamayacak--1079842855.html

Bursa Deniz Otobüsleri'nden hava muhalefeti açıklaması: 6 sefer yapılamayacak

Bursa Deniz Otobüsleri'nden hava muhalefeti açıklaması: 6 sefer yapılamayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T09:45+0300

2024-01-20T09:45+0300

2024-01-20T09:45+0300

türkiye

bursa

bursa büyükşehir belediyesi

bursa deniz otobüsleri (budo)

hava muhalefeti

mudanya

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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) web sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240120/meteoroloji-kar-icin-uyardi-bugun-hava-nasil-olacak--1079842067.html

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