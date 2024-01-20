AK Parti İstanbul ilçe belediye başkanları açıklanıyor
14:26 20.01.2024 (güncellendi: 15:34 20.01.2024)
© AA / Mustafa KamacıErdoğan
© AA / Mustafa Kamacı
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AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.
'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız', 'Sadece İstanbul', 'Yeniden İstanbul' yazıları ile AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları, sahnedeki led ekranlarda gösterildi. Basın mensupları da salonun dışında kendileri için oluşturulan alanda canlı yayınlarını gerçekleştiriyor.
Program, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesiyle başladı.
Programda, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve adayları, 3 kademe ilçe başkanları ile MHP'nin ilçe başkan adayları da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda, 37'si AK Parti, 2'si MHP olmak üzere 39 ilçenin belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor.
Erdoğan, şunları söyledi:
Son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. Bu güzel şehir 5 yıl gibi kısa sürede çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı.
Bunların çevreden anladıkları yalnızca bu kavramın ardına sığınarak şehri yakıp yıkan çapulculara sahip çıkmaktır.
Biz seçmeni, yani milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık.
Gırtlağına sarıldığınız bu millet size cevabını seçim günü sandıkta verecektir.
İstanbul'un AK Parti ilçe belediye başkan adayları
Adalar: Uğur Sina Şen
Arnavutköy: Mustafa Calvaroğlu
Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı
Avcılar: Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar: Abdullah Özdemir
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bakırköy: Ali Talip Özdemir
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa:İlknur Kovaç Bayraktar
Beşiktaş: Serkan Toper
Beykoz: Murat Aydın
Beylikdüzü: Mustafa Günaydın
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece: Recep Erol
Çatalca: Mesut Üner
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
Esenler: Mehmet Tevfik Göksü
Esenyurt: Hamit Öncü
Eyüpsultan: Deniz Köken
Fatih: Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Güngören: Bünyamin Demir
Kadıköy: Veli Aslan
Kağıthane: Mevlüt Öztekin
Kartal: Hüseyin Karakaya
Küçükçekmece: Aziz Yeniay
Maltepe: Kadem Ekşi
Pendik
Sancaktepe
Sarıyer
Silivri
Sultanbeyli
Sultangazi
Şile
Şişli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu