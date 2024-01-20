https://sputniknews.com.tr/20240120/ak-parti-istanbul-ilce-belediye-baskanlari-aciklaniyor--1079852758.html

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkanları açıklanıyor

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkanları açıklanıyor

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T14:26+0300

2024-01-20T14:26+0300

2024-01-20T15:34+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079787347_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_9d2d20b4bf8aec291526606ec55524df.jpg

'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız', 'Sadece İstanbul', 'Yeniden İstanbul' yazıları ile AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları, sahnedeki led ekranlarda gösterildi. Basın mensupları da salonun dışında kendileri için oluşturulan alanda canlı yayınlarını gerçekleştiriyor.Program, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesiyle başladı.Programda, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve adayları, 3 kademe ilçe başkanları ile MHP'nin ilçe başkan adayları da yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda, 37'si AK Parti, 2'si MHP olmak üzere 39 ilçenin belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor.Erdoğan, şunları söyledi:İstanbul'un AK Parti ilçe belediye başkan adayları

https://sputniknews.com.tr/20240120/turk-astronot-gezeravcinin-icinde-bulundugu-uzay-araci-uluslararasi-uzay-istasyonuna-kenetlendi-1079851842.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri