Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşecek olan ve ilk Türk astronotun da yer aldığı uzay yolculuğu ile ilgili video mesaj yayınladı... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşecek olan ve ilk Türk astronotun da yer aldığı uzay yolculuğu ile ilgili video mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, tarihi bir ana şahitlik edildiğini ve yeni bir başlangıç yapıldığını söyledi.