https://sputniknews.com.tr/20240119/turkiyenin-ilk-insanli-uzay-yolculugu-basliyor--cumhurbaskani-erdogandan-mesaj-1079804662.html
Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşecek olan ve ilk Türk astronotun da yer aldığı uzay yolculuğu ile ilgili video mesaj yayınladı... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T00:02+0300
2024-01-19T00:02+0300
2024-01-19T00:06+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
uzay
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş)
alper gezeravcı
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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanıyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş), alper gezeravcı
recep tayyip erdoğan, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş), alper gezeravcı
Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
00:02 19.01.2024 (güncellendi: 00:06 19.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşecek olan ve ilk Türk astronotun da yer aldığı uzay yolculuğu ile ilgili video mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, tarihi bir ana şahitlik edildiğini ve yeni bir başlangıç yapıldığını söyledi.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanıyor.