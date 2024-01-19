https://sputniknews.com.tr/20240119/tren-raylarini-calmaya-calisan-2-supheli-sucustu-yakalandi-1079806954.html
Tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T01:23+0300
2024-01-19T01:23+0300
2024-01-19T01:23+0300
türkiye
gaziantep
islahiye
tren
hırsızlık
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde devriye görevi esnasında H.İ. ve A.O'yu tren raylarının bağlantı malzemesini çalmaya çalışırken yakaladı.Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, raylarda kullanılan ve çalıntı olduğu tespit edilen çeşitli demir aparatlar ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
türkiye
gaziantep
islahiye
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gaziantep, islahiye, tren, hırsızlık
gaziantep, islahiye, tren, hırsızlık
Tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde devriye görevi esnasında H.İ. ve A.O'yu tren raylarının bağlantı malzemesini çalmaya çalışırken yakaladı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, raylarda kullanılan ve çalıntı olduğu tespit edilen çeşitli demir aparatlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.