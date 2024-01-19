https://sputniknews.com.tr/20240119/tren-raylarini-calmaya-calisan-2-supheli-sucustu-yakalandi-1079806954.html

Tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

gaziantep

islahiye

tren

hırsızlık

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde devriye görevi esnasında H.İ. ve A.O'yu tren raylarının bağlantı malzemesini çalmaya çalışırken yakaladı.Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, raylarda kullanılan ve çalıntı olduğu tespit edilen çeşitli demir aparatlar ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

türkiye

gaziantep

islahiye

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gaziantep, islahiye, tren, hırsızlık